Paulina Rubio regresa a las telenovelas y se roba la atención de todos

Paulina Rubio de 49 años de edad desató la emoción de sus millones de fans por regresar nuevamente al mundo de las telenovelas y es que la chica dorada apareció en la recién estrenada telenovela estadounidense llamada La Suerte de Loli, de la cadena Telemundo, marcando el gran regreso de la cantante a la pantalla chica después de varios años, pues así fueron sus inicios.

Y es que para quienes no lo saben Paulina Rubio apareció en la telenovela Pasión y Poder en 1988, donde se dio a conocer cada vez más en el mundo de la farándula, para después triunfar en la industria musical, pero ahora regresó nuevamente a la televisión donde ella misma se interpretó en la historia, donde al parecer se la pasó muy bien pues sobraron las risas en las grabaciones.

En redes sociales circula un video de lo bien que se la pasó Paulina Rubio quien llegó a las grabaciones con un vestido blanco y con toda la actitud, por si fuera poco mostró mucha complicidad a lado de Silvia Navarro la protagonista de la historia con quien se divirtió en todo momento, pero eso no es todo pues se tomó fotos con toda la producción.

En el primer episodio se puede ver a Paulina Rubio llegando a una cabina de radio donde será entrevistada, pero eso no es todo, pues en plena grabación, trató de que todo fluyera de maravilla, pues quiso que su regresó a las telenovelas fuera unico y lo logró, pues sus fans se mostraron muy felices ante su aparición en el melodrama del cual se espera éxito.

"Falto la ranchera de Paulina como un último adiós jajaja", "Estuvo del top Paulina Rubio", "@silvianavarroyya una de las mejores actrices y la reina del pop latino @paulinarubio juntas woow esto no en lo pierdo", "Hermosa Estoy listo para mirarte en @lasuertedeloli . Greetings from L.A", "Muy buena cantante es la reina del pop latino para muchos. Pero creo ya debe de actuar debido a su edad y recuperar su carrera", le escriben a Paulina Rubio en redes sociales.

Regresando con más asuntos personales de Paulina Rubio, mucho se ha dicho sobre la salud de la intérprete de Ni Una Sola Palabra, pues en un live que realizó la cantante se le vio el rostro algo extraño de acuerdo con fans, pero eso no es todo, ya que su manera de hablar para muchos fue algo torpe, por lo que varios se la acabaron.

Ahora hablemos del terreno amoroso y es que Paulina Rubio al parecer prefiere estar sola y disfruta su soltería al máximo, pues desde el fin de su relación con Gerardo Bazúa, ella decidió enfocarse en sus proyectos, además de sus hijos a quienes pocas veces hemos visto en Instagram pues Paulina Rubio trata de cuidar mucho su integridad.

Por si fuera poco Paulina Rubio se ha dedicado a subir publicaciones donde se le ve muy feliz, ya sea en la playa o en el estudio de grabación, Paulina Rubio sabe muy bien como mantenerse feliz y alejada de los escándalos, pues hubo una época en que no le iba del todo bien a la cantante quien supo salir adelante.

Cabe mencionar que algo que desean ver los fans de Paulina Rubio es que en un momento realice una gira con Thalía con quien siempre se ha dicho que mantiene una rivalidad, pero lejos de esos dimes y diretes, los fans de las dos mexicanas desean que las cantantes unan sus voces en el escenario para causar euforia total en su público.