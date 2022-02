Paulina Rubio revela por qué Thalía rechazó hacer gira musical con ella 

México. Paulina Rubio revela por qué Thalía se habría negado a trabajar con ella. En entrevista con el programa Hoy Día, "La Chica Dorada" comparte cómo ha vivido "su amistad" con la esposa de Tommy Mottola a través de los años.

Mucho se ha hablado acerca de una supuesta rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio, ambas exintegrantes de Timbiriche y famosas desde su niñez y adolescencia por estar en el mundo del espectáculo.

A Hoy Dia, Paulina Rubio menciona que nunca ha considerado una rival a Thalía y cuando se mencionó su nombre, expresa: "¡véngase pa'cá!", en señal de camaradería.

Paulina Rubio. Foto de Instagram

Seguidores de ambas artistas a través de los años han esperado verlas juntas en algún proyecto, desde aparición en telenovela, concierto o dueto musical, pero esto jamás se ha dado.

Y aunque Paulina Rubio se lo ha propuesto a Thalía, esta no habría aceptado y expresa en el mismo programa de televisión: "¡no la dejan!, no sé, ya me ha dicho que no varias veces porque no la dejan. Ella se lo pierde.”

En Twitter, fans de ambas cantantes expresaron su sentir respecto al rechazo de Thalía para con Paulina al negarse a trabajar con ella y estos son algunos comentarios:

“Sabemos que la Pau se refiere al esposo de Thalía”, “Todos sabemos que eso no pasa no porque Thalía no acepte, sino porque Tommy no la deja”, “Paulina Rubio podrá ser lo que quieran pero mentirosa no es”.

Thalía y Paulina son dos artistas originarias de CDMX, y llevan una carrera musical exitosa, la diferencia entre ellas es que la primera se encaminó por el mundo de las telenovelas y triunfó en los años noventas con la trilogía de Las Marías, entre ellas María Mercedes.

Thalía. Foto de Instagram

Paulina Rubio trabaja ahora con Alejandra Guzmán en Perrísimas Tour, la cual recorrerá varias ciudades de USA a partir del 15 de abril y ambas han dicho en conferencia de prensa que recientemente protagonizaron que se encuentran contentas por la oportunidad de trabajar juntas.