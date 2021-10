Paulina Rubio revela qué circunstancia la obligó a tomar terapia y promociona Soy yo

México. La cantante mexicana Paulina Rubio, quien promociona su nuevo sencillo Yo soy, revela en entrevista a un medio de Estados Unidos que una circunstancia especial la obligó a tomar terapia.

Paulina Rubio cuenta que durante la pandemia por la Covid-19 no la pasó tan bien, ya que luchó por la custodia de sus dos hijos hijos y recurrió a ayuda de especialistas para superar los ataques que recibió en redes sociales.

“Soy mamá, cantante, hija, hermana, amiga, pero sobre todo soy una persona común y corriente, popular, que ha crecido en los ojos de todo el mundo", dice "La Chica Dorada" respecto a su personalidad.

Además, la cantante de temas como Te quise tanto se sincera y cuenta que confió demasiado en el amor y le quisieron quitar a sus hijos, pero luchó por ellos.

"Me quisieron quitar a mis hijos en la pandemia y esta me puso muy claro por qué estoy aquí y me siento superviviente, entonces me sentía muy estúpida de sentirme que tenía problemas, viendo que realmente el mundo necesitaba ayuda”, agraga también.

Foto de Instagram

La hija de la actriz Susana Dosamantes refiere que durante las semanas de lucha por la custodia de sus hijos se sintió atacada, observada y juzgada, sobre todo criticada y luego de la tormenta, como dicen, le llegó la calma.

"Encontré mi paz y gracias a la fuerza que sale en mí por ese amor de mis hijos, por ese amor del mundo. Conseguí estabilidad con la meditación, con amigos y también ayuda profesional, porque hay que buscarla cuando necesites ayuda."

Paulina Rubio promociona Soy yo y en días pasados lo estrenó en sus redes sociales y reveló lo que podría ser también el principio de un nuevo álbum, con frases como Lo que quiero ser, Eva sin Adán y La reina que se ven una imagen.

Deseo es el último disco de Rubio, quien tiene 50 años de edad, y lo dio a conocer durante 2018; su más recientemente colaboración musical fue en junto Raymix en 2020 a través de la canción Tú Y Yo.

Paulina Rubio es famosa desde su niñez, puesto que perteneció al grupo musical Timbiriche desde 1982 hasta 1991, luego la abandonó para preparar su lanzamiento como solista el cual tuvo efecto en 1992 con el disco La Chica Dorada y al año siguiente 24 Kilates, los cuales fueron un éxito rotundo.

Leer más: Rebecca de Alba cuenta la verdad de su supuesto romance con Humberto Zurita

De acuerdo a información en su biografía, Paulina Rubio es considerada una de las celebridades latinas más influyentes del mundo y ha vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo.