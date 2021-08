Paulina Rubio ya no enfrentará más pleitos en los juzgados por su hijo, asegura Nicolás Vallejo-Nágera "Colate"

México. El exesposo de la cantante Paulina Rubio, Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como "Colate", asegura que ya no habrá más enfrentamientos en los juzgados entre ambos a causa de su hijo Andrea Nicolás, quien en noviembre próximo cumplirá 11 años de edad.

En entrevista con el programa de televisión Sale el Sol, Colate menciona sus intenciones de abandonar la lucha legal que mantenía con Paulina Rubio por las visitas y tiempos que pasaba cada uno con su hijo Andrea Nicolás.

“He decidido a partir de ahora ya no tengo abogado, porque realmente me doy cuenta que llevo 10 años de litigio y toda esta gente involucrada es toda una industria, yo ya no puedo más", revela Colate.

Además, el empresario español reconoce que toda esta situación le parece absurda, negativa para los niños, y en parte también es por eso que ya no quiere volver a una corte. "Solo Dios sabe lo que vendrá, vamos día a día”, explica Vallejo-Nágera en la misma entrevista.

Colate reconoce que ha invertido demasiado dinero y esfuerzo y no ha obtenido los mejores resultados para convivir con su hijo, además Paulina ha hecho lo mismo, de hecho, ella ha gastado mucho más dinero que él, refiere.

Nicolás lamenta que en casos como el que ha pasado él con Paulina ante los juzgados se involucre gente que únicamente lo que busca es dinero, jamás el beneficio de un niño, todos están por egocentrismo o una estimulación absurda.

“Yo he gastado casi medio millón de dólares, eso por mi parte, de la otra parte multiplícalo por 4, esto para ellos es un negocio, hay muchas personas que están involucradas cobrando cantidades extraordinarias de dinero."

Colate asegura que en este tipo de situaciones los únicos perjudicados son los niños, puesto que no considera que sea una victoria el separar a un hijo de su padre y los niños son quienes más sufren.

Paulina y Nicolás se casaron a principio de 2007 en el parque turístico de Xcaret, en el caribe mexicano, ante unos 200 invitados, y protagonizaron una boda espectacular, según la prensa, nunca antes vista una similar en ese lugar.

Leer más: "Te pagan dependiendo de tu caso", la gran farse del programa "Caso cerrado", con Ana María Polo

Y tras cinco años de matrimonio y después de haber tenido a su hijo Andrea Nicolás, fue en 2012 cuando Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, "Colate", anunciaron su divorcio, desde entonces han estado en una batalla legal por la custodia del infante.