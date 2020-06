Paulina, hija de Enrique Peña Nieto, dice cómo es vivir tras la muerte de su mamá

La muerte de un ser querido siempre marca a una persona, pero si se trata de la de los papás, bajo cualquier circunstancia, indudablemente es algo que marca la vida para siempre. Eso pasó precisamente con Paulina, hija del expresidente de México Enrique Peña Nieto.

Paulina, hija de Enrique Peña Nieto, tenía 11 años de edad cuando sufrio la muerte de Mónica Pretelini, su mamá, a causa de un paro respiratorio, y nunca antes ella había hablado públicamente de ello, sino hasta ahora y lo hace a través de Instagram.

Enfrentar la muerte de su madre y vivir sin ella ha sido algo bastante fuerte para Paulina, hija mayor de Enrique Peña Nieto, y a través de las redes sociales impresiona a usuarios con su relato.

En una dinámica de preguntas y respuestas, Paulina Peña Pretelini fue cuestionada sobre cómo le hizo frente a la muerte de su mamá, ocurrida el 11 de enero de 2007. Tras una crisis epiléptica, la señora falleció al sufrir un paro cardiorrespiratorio.

No me quedó de otra. Fue lo que me tocó, así como hay personas que les hace falta su papá, su hermana o su hermano. Lo llevo como va”, dice Paulina, quien actualmente tiene 24 años de edad.