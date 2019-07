Paz Vega está insoportable en Cuna de lobos, aseguran.

La actriz española Paz Vega está insoportable en su equipo de trabajo de la teleserie Cuna de lobos, donde ella interpreta a Catalina Creel; no le habla a la productora, asegura el periodista Pepillo Origel en su programa de televisión Con permiso.

"Me contaron que ya no se habla ni con la productora Giselle González que es encantadora, pues que ya no se hablan porque ya no la aguanta”, dijo Juan José Origel acerca de Paz Vega, quien es considerada una estrella internacional.

Paz Vega que tiene una actitud como que muy ‘chocantita’ en las grabaciones de “Cuna de Lobos”. Ella va a ser Catalina Creel, la nueva" señala Pepillo en la plática que tiene con Martha Figueroa, su compañera de conducción en "Con permiso".