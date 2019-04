Paz Vega pone en su lugar a la actriz Laura Zapata

Paz Vega fue la elegida para interpretar al personaje más recordado de la televisión mexicana: ¡Catalina Creel! Recientemente Laura Zapata se manifestó en contra de que una actriz extranjera interprete a la mítica villana de las telenovelas.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, luego de la misa por el inicio de grabaciones del remake de "Cuna de Lobos", la actriz española Paz Vega habló sobre lo comentado por Laura Zapata, quien aseguró que ese papel le tocaba a ella.

Yo considero que 'Cuna de Lobos' es un clásico, y como un clásico que es, yo creo que los clásicos no tienen fronteras.

"Yo misma he interpretado a personajes históricos, porque al final Catalina Creel es ficticio, no es real, con lo cual, puede hacerse en muchos sitios, esas cosas pasan porque somos actores, yo soy yo, Paz Vega, y cuando me ponga el parche y sea Catalina Creel, seré Catalina Creel”, señaló la actriz.

¿Qué dijo Laura Zapata sobre Paz Vega?

La media hermana de Thalía aseguró que ella era la favorita del público para ser la villana del remake.

“En todas las encuestas yo salí en primer lugar, en la única que no salí en primer lugar fue cuando no me pusieron, cuando no decía mi nombre. En México hay mucho talento, hay muchas actrices con talento que podrían haber hecho este personaje, no era necesario que trajeran a otra persona”. Sobre Paz Vega resaltó:

Yo no puedo opinar de alguien que no conozco.

Asimismo confirmó que habrá algunos cambios en el look que en aquella época presentó el personaje de Catalina Creel, interpretado por María Rubio y prefirió no revelar si su personaje tendrá escenas de cama.