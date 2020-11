Estados Unidos.- Recientemente se desató una fuerte polémica en las redes sociales después de que los personajes del reboot de "Saved by the bell", serie creada por Peacock TV, se burlaran sobre la delicada salud de la cantante Selena Gómez y sobre la cirugía de riñón que recibió de emergencia en 2017, misma que la mantuvo al borde de la muerte.

Como de costumbre, sus fanáticos estuvieron defendiéndola incondicionalmente, arremetiendo en contra de la plataforma de streaming estadounidense, motivo por el cual decidieron ofrecer una disculpa pública dedicada para la intérprete de temas como 'Lose you to love me', 'Love you like a love song baby' y 'The heart wants what it wants'.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A través de sus redes sociales, Peacock TV, UTV y los productores ejecutivos emitieron una disculpa en un comunicado en la que se lee: "Pedimos disculpas. Nunca fue nuestra intención tomar a la ligera la salud de Selena. Hemos estado en contacto con su equipo y haremos una donación a su organización benéfica, The Selena Gómez Fund for Lupus Research en la USC".

Pero esto no fue suficiente para los Selenators, ya que están exigiendo que el episodio también sea retirado para que la gente lo siga viendo y creyendo que es de lo más normal utilizar como burla o comedia este tipo de situaciones, pues la cantante peligró con su vida durante aquel momento en el que fue operada de emergencia para recibir un riñón de quien fue su mejor amiga, Francia Raísa.

Peacock TV se disculpa con Selena Gómez tras burlas sobre su cirugía de riñón. Foto: Instagram

¿Qué fue lo que sucedió? Durante el sexto episodio de "Saved by the bell", titulado 'Teen-Line', se habló sobe la cirugía a la que se sometió la cantante en una escena en donde dos estudiantes, que son miembros principales de a serie, discuten sobre quién fue el donante de riñón de la cantante.

Sé con certeza que el donante de riñón de Selena Gómez era la mamá de Justin Bieber", dijo uno de los personajes". "Dios, desearía tener mi teléfono para poder probarlo", agregó. "¿Probar qué? Que eres un idiota", respondió el otro. "Era el riñón de Demi Lovato. Son mejores amigas... como tú y yo", continuaron.

Saved by the Bell, that's disgusting. Selena almost lost her life, jokes about her kidney transplant is NOT FUNNY. Respect Selena Gomez. pic.twitter.com/c8AZbsU1m0 — Selena Charts (@selenachartsbr) November 28, 2020

Cabe recordar que en 2017 la cantante recibió un trasplante de riñón tras haber sido diagnosticada con lupus en 2013. Además, hablan sobre Lovato, otra de las exchicas Disney, y quien se ha visto envuelta en polémica tras "haber fingido" tener una buena relación con Gómez, lo que este año quedó claro, cuando se dio a conocer que tenían diferencias y sólo eran conocidas de trabajo.

Años más tarde la cirugía y todo lo que implicó, vemos una imagen de Selena Gómez muy diferente a la que estábamos acostumbrados, ahora se ha alejado un poco de la escena musical para enfocarse en algunos otros ámbitos, como la cocina, en donde la vemos cómoda y de manera natural disfrutando de hacer recetas y pasarla bien con sus invitados.

Con un rostro angelical y con poco maquillaje, tiene a todos encantados luciendo como nunca, aunque algunos de sus fanáticos se han mostrado muy preocupados por su salud, ya que señalan que mantiene un peso muy bajo, ojeras marcadas y en una ocasión se mostró con una intravenosa en un video en vivo.

Selena Gómez se luce más segura de sí misma en las redes sociales. Foto: Instagram

Sin embargo, ella es una mujer optimista y ve la vida de una manera diferente, a sus 28 años es una de las cantantes jóvenes más populares de la industria musical, pero también una emprendedora, pues ha lanzado una línea de maquillaje de nombre "Rare Beauty" y sobre el tema ha hablado con Vogue recientemente.

"Desde el principio, cuando comencé a conversar sobre la creación de una empresa de cosméticos, era importante para mí que fuera más que una marca de belleza. Sabía que la salud mental estaría a la vanguardia de nuestro propósito. He sido abierta sobre mis luchas personales de salud mental y me he visto afectada por sentirme menos. A través de mi apertura, he escuchado a muchos jóvenes que también luchan y esto es algo muy cercano a mi corazón. Espero que podamos empoderar a la comunidad de Rare Beauty para desafiar las normas de belleza dando forma a conversaciones positivas sobre la autoaceptación y la salud mental", compartió la estrella.

Eso no lo es todo, además de la línea de maquillaje, ha anunciado el Rare Impact Fund, con el que busca ayudar a muchas personas alrededor del mundo. "Queremos reducir el estigma asociado a la salud mental, abordar la epidemia de soledad crónica y brindar a las personas acceso a los recursos que necesitan para respaldar su bienestar mental. Nuestro objetivo es recaudar $100 millones de dólares durante los próximos 10 años para ayudar a conectar a las personas con servicios de salud mental, especialmente las comunidades desatendidas", declaró sobre la fundación.