Peakboy comparte adorables retratos familiares, el deseo revelado a sus amigos del Wooga Squad

En uno de los episodios del reality show "In the SOOP: Friendcation", un spin-off de "In the SOOP" (producido por HYBE y anteriormente protagonizado por BTS y SEVENTEEN), los cinco integrantes del Wooga Squad, el famoso grupo de mejores amigos conformado por Choi Woo Shik, Peakboy, Park Seo Joon, V de BTS y Park Hyung Sik, mientras viajaban en auto, compartieron su lista de deseos.

El actor y cantante Park Hyung Sik desea practicar paracaidismo y volar en un helicóptero hasta la cima de una montaña, para después bajar esquiando. El también actor y modelo Choi Woo Shik, compartió su anhelo de dirigir y/o producir una película, serie o un show de variedades. V de BTS desea vivir en el extranjero, en un lugar rodeado por la naturaleza.

El actor Park Seo Joon expresó su preocupación, pues en los últimos años ha tenido mucho trabajo, que no hay nada que desee hacer. Por su parte, el rapero, cantautor y productor musical Kwon Sung Hwan, mejor conocido como Peakboy, mencionó que quería tomarse unos retratos familiares.

A través de su perfil en Instagram, Peakboy, de 33 años de edad y originario de Inchon, Corea del Sur, compartió con sus miles de seguidores, haber cumplido el deseo que había revelado a sus amigos del Wooga Squad, durante el viaje que realizaron el pasado invierno a Goseong, en la provincia de Gangwon, Corea del Sur, donde filmaron "In the SOOP: Friendcation".

El miembro del Wooga Squad, publicó una serie de retratos familiares junto a sus papás y su mascota.

Finalmente, tomé unas fotos familiares que estaba en mi lista de deseos, a medida que pasa el tiempo, creo que debería pasar más tiempo con mi familia. Los amo ❤️.

Entre los comentarios en su post, destacan los de dos personas. "Que tu padre y madre sean saludables ❤️", escribió Park Seo Joon. "Realmente genial #Amor", expresó Choi Woo Shik.

Las fotografías que se tomó Peakboy junto a sus padres, estuvieron a cargo de su amigo Jaewook Yoo. "Pasan toda su vida juntos, pero rara vez se toman fotos familiares. Entonces, cuando comencé el estudio, pensé durante mucho tiempo en el significado de las fotos familiares y quise crear un estudio especializado en fotografía familiar, donde pudiera dejar fotos a menudo", manifestó el fotógrafo.

Asimismo, el rapero Peakboy, compartió en las stories de su perfil en Instagram, un viejo retrato familiar de cuando era niño.