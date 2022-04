"Pedí a Dios me dejara trabajar", Paquita la del Barrio, entre lágrimas, dice por qué usa silla de ruedas

En una entrevista para el programa "Primer impacto" de la cadena Univisión, la cantante mexicana Paquita la del Barrio, de 74 años de edad, dio a conocer que fue invitada a formar parte de los conciertos que el rapero puertorriqueño Daddy Yankee dará en nuestro país, como parte de su gira de despedida. Sin embargo, la intérprete de "Rata de dos patas", externó no encontrarse en su mejor momento, debido a unos problemas de salud que ha tenido desde hace un par de años.

La querida y reconocida Francisca Viveros Barradas (nombre real de la cantante), originaria de Alto Lucero, en el estado de Veracruz, México, sufrió una trombosis que la llevó al hospital y la mantuvo alejada de los escenarios por un tiempo.

Debido a sus problemas de salud, Paquita la del Barrio debe usar silla de ruedas. "Hace como dos años empecé con esto, me dio una trombosis y de ahí para acá empiezan a salir cosas, ya después de la pandemia resulté con un dolor de pierna y cadera y pues ni modo, a trabajar, no se puede".

¿Qué es la trombosis, padecimiento de Paquita la del Barrio? Es un coágulo de sangre en una vena profunda, generalmente en las piernas. Esta afección es grave porque los coágulos de sangre, pueden desprenderse y alojarse en los pulmones. Puede ocasionar dolor o hinchazón en las piernas, aunque también puede ser asintomática.

Con lágrimas en sus ojos, la cantante del Regional Mexicano, confesó lo complicado que ha sido todo este proceso ante su enfermedad y el tener que usar silla de ruedas.

"Me canso, entonces tengo que utilizar la silla porque es necesario, me puedo caer y es peor porque se siente menos esfuerzo en esta parte de la pierna, ya me caí mucho, entonces, no quiero que me pase lo mismo".

Asimismo, dejó muy en claro que seguirá en los escenarios y si es necesario, cantará ante su fiel público en silla de ruedas.

Yo le pedí a Dios mucho que me dejara trabajar, no me gusta quedar mal y mientras pueda yo, aunque sea en una silla de ruedas, lo voy a hacer.

En la entrevista antes mencionada, Paquita la del Barrio agradeció el amor incondicional de sus fans y le pide a Dios mucha salud. "Me ha dado mucho, mucho, no en riquezas, no en dinero, me ha dado mucho en la forma que he crecido, que he salido adelante, que la gente me quiera y para mí eso maravilloso, no le pido más".