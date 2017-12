Pedrito Sola pasa sus vacaciones en Mazatlán

Pedrito Sola, uno de los conductores de "Ventaneando", pasa sus días de vacaciones en el puerto de Mazatlán. A "La perla del pacífico" llegó este fin de semana y lo primero que hizo fue acudir a la playa, donde fue visto y captado con un acompañante.

— Pedro Sola (@pedrosola) 29 de diciembre de 2017

A través de su Twitter, Sola da a conocer que la pasa muy contento en su primer día en el puerto.

Pedro Sola disfruta de sus días de descanso en Mazatlán. Foto: Facebook

— Pedro Sola (@pedrosola) 29 de diciembre de 2017

Y como la comida es una de sus grandes pasiones en la vida, se hizo presente en un negocio de hamburguesas. Fue fotografiado en "La Hamburguería", y en la página oficial de este negocio escriben "En Burguer King", a manera de broma, ya que años atrás, durante una transmisión en vivo de "Ventaneando", Sola confundió una marca de mayonesa con otra.

Seguramente en "La Hamburguería" escribieron ese texto para aludir ese momento curioso e inolvidable por el que pasó Pedrito Sola.

Pedrito vende reloj en diez mil porque tiene una urgencia.

El conductor de televisión Pedro Sola fue captado justo en el momento en que saludaba a su colega y amiga, la conductora Ingrid Coronado, para pedirle que lo ayude porque tiene una necesidad económica.

Foto: captura de video

Ingrid, al ver a Pedrito, lo saluda y le da un abrazo afectuoso, acto seguido, él le expone que tiene un problema económico y necesita resolverlo en la brevedad, por eso le ofrece un reloj. Desea que se lo compre en la mínima cantidad de diez mil pesos.

Sola señala que el reloj se lo compró a un amigo de la infancia por la misma cantidad, y pide a Ingrid que por favor se lo compre a ese mismo costo.

Foto: captura de video

Ante la insistencia de Pedrito, Ingrid se muestra afligida y se preocupa por su situación, y hasta le dice que quisiera ayudarlo. Y al ya no aguantar más, Pedrito le hace ver que todo se trató de una broma con motivo del día de los santos inocentes.

La broma a partir de 14 minutos en el video:

http://www.youtube.com/watch?v=OoemKMmctRw&t=8s

"El Dasa" prefiere cantar a inmigrantes que narcocorridos.

Para Dasahev López Saavedra, "El Dasa", es importante dar un buen ejemplo de superación a la sociedad, pues desea que lo recuerden como alguien que aportó cosas positivas a la música.

"Respeto a quienes hacen e interpretan los narcocorridos, pero prefiero mostrar otro tipo de superación, sobre todo porque entre mi público hay niños y no me gustaría verlos cantando temas que hablen sobre drogas", indicó en la presentación de su tercer material discográfico como solista que se titula "El hijo del desierto".

Sobre el sencillo que lleva el mismo nombre, describió que lleva una parte de su vida, pues aborda los pesares que atraviesan los miles de inmigrantes mexicanos para llegar a Estados Unidos, en pos del llamado "sueño americano".

"El Dasa", que en la Unión Americana inició su camino de éxito al aparecer en la serie "El vato" (del que adelantó, en breve se verá la segunda temporada), indicó que en su nuevo álbum se reafirma su fuerte tendencia romántica, de ahí que se encuentren melodías como "Buenos días amor", "Inigualable", además de temas bailables, que no pueden faltar en su propuesta musical.

"Considero que es un disco muy positivo, con temas que se escucharán en la segunda temporada de la serie", mencionó el cantante.

Víctima de la delincuencia.

Dasahev López Saavedra mejor conocido como El Dasa, nuevamente fue víctima de la delincuencia, pues dio a conocer que entraron a robar a su casa de Las Vegas mientras él estaba trabajando en México.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante envió un contundente mensaje a los delincuentes con respecto a los objetos que se llevaron.

“Les digo ahorita a todos los que me están viendo: ¡no sean pend...! y vendan las cosas a alguien que no se vaya a dar cuenta de que son mis cosas porque créanme que voy a dar con ustedes, créanme que voy a dar con todos y me los voy a ching...”.

El cantante señaló tener coraje pues con mucho esfuerzo ha salido adelante.

“Me he partido la madre... yo solo para salir adelante”.

En el mismo video, el joven de 24 años cree el atraco tiene que ver con las mismas personas que lo despojaron de su carro hace casi dos meses.

“Pónganse trucha porque yo sé quién es, ya me robaron mi carro y los tengo en cámara, volvieron, agárrense porque me los voy a ching... Saludos y ánimo porque no saben que yo valgo mucho más de lo que ustedes me robaron”.

El pasado 5 de enero, El Dasa denunció el robo de su auto en la puerta de su casa.

“Desgraciadamente hoy me tocó a mí que me robaran afuera de mi casa, se metieron a mi carro. Pero lo que me molesta es lo siguiente. La persona que me robó está grabada en cámaras y desgraciadamente es latino y ya había encontrado mi casa y días antes se tomó fotos conmigo afuera, y muy amablemente me las tomé. Es por eso por lo que los artistas cuidan su privacidad. Espero entiendan por qué no les damos la confianza a toda la gente y tenemos que cuidarnos más", escribió en aquella ocasión.

Con información El Universal.

Lo que "Chiquis" diría a su madre si estuviera viva...

El pasado 9 de diciembre se cumplieron cinco años de la muerte de Jenni Rivera una de las máximas exponentes de la música regional mexicana, es por eso que la mayor de la dinastía Rivera, Chiquis hija de la "diva de la banda" envió un emotivo mensaje a familiares que perdieron la vida junto con su madre.





En una entrevista por parte del programa de espectáculos "Un nuevo día", la cantante reveló sus intenciones de reunirse con las familias que al igual que ella sufrieron la pérdida de un ser querido.

"Me gustaría disculparme con ellos porque yo no he sido buena en marcarles, no tengo sus números, pero si me hubiera gustado platicar con ellos porque realmente hemos vivido un dolor que jamás se nos va a ir del corazón y me gustaría tener una cita con ellos, no sé algo, porque yo quiero escuchar más de JL (Jacob Llenares), más de Arturo (Rivera), hasta de los pilotos (Miguel Pérez y Alejandro Torres) que la verdad yo no los conocía, pero yo creo que eso también nos va a ayudar porque ellos están pasando por lo mismo", manifestó la cantante.

Una publicación compartida por Chiquis �� (@chiquisoficial) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 10:25 PDT



Además, afirmó que esta en toda la disposición de ayudarles por cualquier situación que estén pasando "Estaba yo tan enfocada en el dolor que yo sentía por mi madre que se me olvidó ese amor que le tengo a todos ellos que estuvieron con ella, pero que estamos con ustedes y si necesitan algo estamos con ustedes".

Una publicación compartida por Chiquis �� (@chiquisoficial) el 10 de Dic de 2016 a la(s) 12:01 PST



Chikis mencionó que a cinco años de la muerte de "la gran señora" lamenta que no la vea realizada sentimentalmente.



"Creo en el amor de nuevo, yo creo que mi mamá estuviera súper orgullosa de eso porque pues los que me conocen saben que el aspecto del amor ha sido complicado, porque yo también le tengo un poquito de temor al matrimonio", expresó la joven.



Para finalizar la interprete narró lo siguiente: "Ya estoy pensando en eso (en el enlace matrimonial)", aunque su hermana Jackie la interrumpió diciendo: "tienes que esperar hasta que pregunte (Lorenzo Méndez), que no se olvide que se casa con los cinco".



JENNI RIVERA A CINCO AÑOS DE SU MUERTE

En la noche del 8 de diciembre de 2012, la cantante Jenni Rivera se encontraba en los cuernos de la luna, acababa de dar un concierto en la Arena Monterrey la cual había sido abarrotada por 17 mil personas, a las que les cantó durante cuatro horas sobre el amor y el desamor.

Al bajar del escenario su disquera la esperaba para entregarle Disco de Oro y Platino por las altas ventas de su material "La misma gran señora" y además era coach de La Voz México. La vida le sonreía a la llamada "Diva de la banda", pero el destino tenía otros planes para ella y la muerte la sorprendió.

Después de esa madrugada del 9 de diciembre, cuando su avión se desplomó en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide en Nuevo León, México; muchas cosas han pasado en la historia de su familia y su legado a cinco años de su fallecimiento.

Con información La verdad

