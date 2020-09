México. El cineasta español Pedro Almodóvar confiesa que su mayor ilusión es seguir vivo y hacer más cine. En conferencia de prensa ofrecida en Venecia, con motivo del Festival de cine que se celebra allá, Almodóvar presentó su corto La voz humana y habló de lo que quiere para su vida.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Pedro Almodóvar llegó a la Mostra para presentar La voz humana, un corto barroco en el que vuelve a adaptar uno de sus textos más socorridos, el de Jean Cocteau, y que es protagonizado por la actriz Tilda Swinton.

Mi mayor ilusión es seguir vivo y haciendo cine. Y mi tercera es estar en Venecia hablando con vosotros", dijo Almodovar ante los medios en Venecia.

Pedro Almodóvar, cinesta español conocido en todo el mundo gracias a sus películas. Foto de EFE

Y sobre su corto La voz humana, explicó que tenía mucha ilusión de hacer un trabajo así y por fin pudo verlo realizado, hacerlo en inglés sobre todo. Se dijo contento con el resultado y también con Tilda, con quien le gustaría seguir haciendo cine por muchos años más, si ella quiere.

Ha sido un ejercicio de libertad. No quiero decir que en las películas no me sienta libre, me siento libre de otro modo, pero aquí he hecho un ejercicio total de libertad. En un momento en el que todo el mundo quiere hacer series, mi ilusión era hacer un corto."

Pedro Almodóvar es originario de Calzada de Calatrava, Ciudad Real, España, y además de ser director de cine es guionista y productor de casi todas sus películas. Ha recibido los principales galardones cinematográficos internacionales, entre otros dos premios Óscar, en diversas categorías y varios Premios Goya.

Tilda Swinton, una maravillosa actriz

Por su parte, Tilda Swinton dijo también en la conferencia de prensa que uno de sus muchos sueños profesionales era trabajar para Pedro Almodóvar y se le concedió con La voz humana. Swinton, que este año ha recibido el León de Oro honorífico de la Mostra de cine, recordó que su relación con el cine del director manchego empezó con "Mujeres al borde de un ataque de nervios", en 1988.

Pedro Almodóvar y Tilda Swinton. Foto de EFE

Es un momento de orgullo increíble para mi estar sentada a su lado. Es literalmente un sueño hecho realidad", dijo Swinton, quien es originaria de Londres, Inglaterra (1960) y además de ser actriz, es modelo. Se le ha visto en otras películas como Constantine, La playa, Doctor Strange y Avengers: Endgame.

Tilda fue nominada al Globo de Oro en 2001, 2007 y 2011, y en 2007 ganó el Óscar y el BAFTA por su papel de reparto en la cinta Michael Clayton. En 2020 recibió el León de Oro por su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

