Pedro Almodóvar representará a España en los Premios Oscar

“Dolor y gloria”, el más reciente drama de Pedro Almodóvar que está inspirado en su propia vida, representará al cine español en la lucha por una nominación al Oscar, anunció la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

La cinta, protagonizada por Antonio Banderas y con la actuación especial de Penélope Cruz, competirá con producciones de todo el mundo por una nominación a Mejor Largometraje Internacional (categoría antes conocida como mejor cinta en lengua extranjera), en la 92da edición de los Premios de la Academia.

“Dolor y gloria” tuvo una buena acogida en el Festival de Cine de Cannes este año, donde Antonio Banderas ganó el premio al Mejor Actor por su interpretación de un director de cine en su ocaso, que flirtea con las drogas y tiene que enfrentar su propio pasado.

La obra de Almodóvar entra ahora en una dura carrera hacia el Oscar, en la que competirán decenas de cintas de otros tantos países; entre las ya designadas por sus respectivas academias nacionales destacan a priori la coreana "Parásitos", de Bong Joon-ho, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, o la palestina "It must be heaven", de Elia Suleimany, que recibió una mención especial en el mismo certamen.

En agosto pasado Pedro Almodóvar recibió el León de Oro a la trayectoria en el Festival de Cine de Venecia. "La primera vez que salí de España, como cineasta, fue para venir al festival de Venecia en 1983 con Entre tinieblas. Como toda “primera vez” lo recuerdo como algo maravilloso. Venecia supuso mi bautismo como cineasta internacional. Enzo Ungari, que formaba parte del comité de selección de películas, me descubrió, por lo que le estaré siempre agradecido, tanto a Enzo Ungari como al Festival", comentó el cineasta español al recibir este merecido tributo.