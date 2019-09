Pedro Almodóvar va por buen camino para ganar un Premio Oscar

Pedro Almodóvar dice que no le gusta “teorizar ni hacer futurología”, pero en una entrevista con la agencia Efe, con motivo de la presentación de “Dolor y gloria” en el Festival de Cine de Nueva York, opina que su último filme tiene muchas posibilidades de hacerse con el galardón más preciado del séptimo arte.

“Yo creo que estamos muy bien situados”, aseguró el cineasta español, quien deja muy claro que no quiere adelantarse, “porque luego la realidad te puede dar un disgusto”, pero destaca que lo que dicen los medios de comunicación suena muy prometedor.

“A partir de ahora ya empieza lo que ellos (la prensa) llaman el ‘Oscar Race’, la carrera hacia los Oscar, y todos tienen sus quinielas y sus apuestas”, comentó Pedro Almodóvar, quien ya cuenta en su palmarés con dos de esas estatuillas.

“Dolor y gloria” ha sido seleccionado para representar a España en la categoría de mejor película internacional, en la que apunta que son tres títulos los que suenan con fuerza “con gran diferencia del resto”: “Parásitos”, del surcoreano Bong Joon-ho, “Les Misérables”, del francés Ladj Ly, y su “Dolor y gloria”.

Esto es lo que hay en los medios, pero a veces se equivocan también. No es la biblia, no es una ciencia exacta, pero creo que estamos muy bien situados.

Antonio Banderas, protagonista de su película, también despunta en las quinielas: “lo que sí puedo decir es que en todas las apuestas de todos los medios Antonio está entre los cinco ‘frontrunners’, los favoritos, no he visto una lista en la que no aparece Antonio”, comentó el cineasta.

Tras este proyecto personal y después de cumplir 70 años de edad esta semana, Pedro Almodóvar ve muy lejos retirarse de su ocupación, ya que opina que los “años más maduros” de un cineasta vienen “a partir de los 60”.

No hay la misma noción de jubilación que en otras profesiones, en mi caso no me he cansado de esta profesión, al contrario, sigo sintiendo casi mas pasión que al principio.

“Sigo escribiendo, pensando en futuros proyectos, de momento, mientras no se retire el público, que nadie vaya a ver alguna de mis películas, yo seguiré aquí", resaltó.