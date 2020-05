Pedro Antonio, el supuesto hijo de Luis Miguel y Lucía Méndez

Entre 1988 y y 1996 la cantante Lucía Méndez estuvo casada con el productor de televisión Pedro Torres. Fruto de este matrimonio la intérprete se convirtió en madre de Pedro Antonio Torres Méndez, su único hijo.

Sin embargo, desde hace tiempo se ha dicho que Pedro Antonio en realidad no es hijo de Pedro Torres, sino del cantante Luis Miguel con quien Lucía Méndez tuvo un romance hace ya muchos años. Ambos cantantes se conocieron en el Festival Acapulco 1987; en es época "El Sol" tenía 17 años de edad y Lucía 30.

En su momento Vicente Gallego, tío de Luis Miguel, aseguró que "El Sol" embarazó a Lucía Méndez.

El pasado Día de las Madres Lucía Méndez compartió una fotografía junto a su hijo Pedro Antonio, quien actualmente vive en Los Ángeles, California y trabaja en el medio del espectáculo como productor. "Si se parece a Luis Miguel", "que hijo tan guapo tienes, igual que su padre Luis Miguel", "igualito a Luis Miguel", "tu me perdonas, pero tienes la cara de Luis Miguel", son algunos de los comentarios en dicho post.

¿Qué opina Lucía Méndez de estos rumores?

En junio de 2018 a través de un comunicado de prensa, la cantante manifestó al respecto: "es muy lamentable, realmente decepcionante y hasta absurda la nota que algunos medios de comunicación han estado retomando de un portal completamente falso, sin ética, sin credibilidad alguna, sin un titular que avale la información y mucho menos teniendo fundamentos".

Es de pena ajena que algunos portales o cualquier persona en Internet, sin dar la cara, puedan inventar algo tan grave y con tanta falta de respeto.

Anteriormente Lucía Méndez contó que Luis Miguel le aseguró en aquellos años tener 20 años (cuando en realidad tenía solo 17) y por ello decidió tener el amorío con el joven. "Fue un amor imposible en aquel entonces, había mucha diferencia de edades entre nosotros. La edad ahora no cuenta tanto, como en aquel entonces, aunque no le llevaba tantos yo, pero me sentía mal".

