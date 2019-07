Pedro Capó cantará en ceremonia de la Copa América 2019

El cantante puertorriqueño Pedro Capó cantará en ceremonia de clausura de la Copa América 2019, el 7 de julio, y Annita, estrella brasilera, también dará su show ese mismo día, se informa en distintos portales de noticias.

Pedro Capó y Annita serán las estrellas de la Ceremonia de Clausura de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, en el Estadio Maracaná el día 7 de julio. Los artistas ya están confirmados. Por primera vez Anitta hará un dueto con Pedro Capó.

Annita es intérprete de éxitos musicales como Show das Poderosas y Paradinha y es una figura súper conocida entre la mayoría de los brasileros. Se ha destacado por grabar duetos con artistas como Madonna y Malumma.

Pedro Capó, por su parte, es cantautor y actualmente es la locura en muchos de los países del mundo con su éxito Calma.

Recientemente hizo público que se siente emocionado por formar parte de un evento mundial tan importante:

Recibo con mucho honor y emoción la invitación para hacer parte de la CONMEBOL Copa América que, además de elevar el espíritu del deporte latino-americano, nos une culturalmente", declaró sobre su invitación a la Copa América 2019.

Según información en su biografía, Capó es originario de San Juan, Puerto Rico y vivió en Nueva York, donde protagonizó producciones musicales como The Sweet Spot en el Teatro Apollo y la exitosa producción musical CELIA: La vida y la música de Celia Cruz.

Pedro tiene 38 años de edad y ha logrado una carrera brillante, ya que ha actuado en películas como Shut Up And Do It4 y Paraiso Travel, dirigida por Simón Brand y donde es coprotagonista con John Leguizamo.

En 2009 cantó Estoy enamorado junto a Thalía, canción que apareció en el álbum Primera fila.