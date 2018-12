Pedro Capó convierte "Calma" en agasajo musical en Latinoamérica

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó, sin esperarlo, convirtió su tema "Calma" en una de las canciones favoritas en toda Latinoamérica. El tema se ha colocado en el top 50 global de Spotify de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Malta, México, Paraguay, Perú, España, Estados Unidos y Uruguay. “Te mentiría si te digo que esperaba todo esto”, expresó con gran entusiasmo Pedro Capó a EL DEBATE.

“Sí sentí que había escrito algo especial cuando estábamos en el estudio, pero jamás me imaginé que llegaría a este punto, contento de que sea una canción de bienestar, estoy viviendo un momento donde me pellizco de vez en cuando para saber si es real”, manifestó el carismático cantautor Pedro Capó, quien en marzo de 2019 ofrecerá su primer show en El Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Pedro Capó estará en México para promocionar "Calma" y en marzo ofrecerá su primer show en México. Foto: cortesía Sony Music.

“Increíble”, es así como describe Pedro Capó todo el fenómeno musical en que se ha convertido el tema "Calma".

“Una bendición para mí y para el equipo, evidencia de que hay también una necesidad de ese bienestar de perspectivas positivas de la vida y la gente está conectando con eso, una canción que nace con esa inquietud de enseñar ese otro lado, de alejarnos del teléfono un segundo y compartir con espacios bonitos, con gente buena, y recibir todas esas bendiciones que tenemos a nuestro alcance, que no necesariamente se basan en el dinero o en la prisa del trabajo, qué importante es hacer esas pausas, esos paréntesis".

En este caso, 'Calma', la represento desde un punto de vista caribeño, pero sin duda alguna la gente está conectando con eso, con una canción de sentirse bien, y me alegra muchísimo que se haga viral, que tenga yo este éxito con una canción que representa todo eso.

Hace un par de meses Pedro Capó lanzó el remix de este pegajoso tema junto al cantante puertorriqueño de reguetón y trap latino, Farruko: “agradecido con Farruko, cuya contribución artística y su peso de trayectoria ha sido uno de los factores grandes en esta canción”, resaltó el cantautor.

Pedro Capó en el Lunario del Auditorio Nacional

Sobre el primer show de Pedro Capó en nuestro país, dio a conocer en esta agradable charla que se llevará a cabo el miércoles 27 de marzo de 2019 en el Lunario del Auditorio Nacional; “Vamos con la banda completa, será un show de mucha alegría, de mucha entrega, ahí estaremos, sin duda alguna será una noche inolvidable”. Previo a este concierto el puertorriqueño vendrá en enero a México para promocionar su exitazo "Calma".

El video remix de "Calma" se desarrolla mayormente en la playa. Foto: cortesía Sony Music.

Pedro Capó asegura que estas exquisitas piezas musicales, como "Calma", solo nacen cuando el artista está en búsqueda de expresión y no solo escribe una canción por hacerlo.

“Ha sido un año de mucha creatividad, he estado mucho en el estudio, y eso es lo que nos lleva a 'Calma'; he escrito muchísimas canciones, y 'Calma' fue una de estas joyas que se consiguen solamente cuando uno está en constante búsqueda de expresión, de mantenerse escribiendo, no solamente inspiración, también transpiración, hay que trabajarlo, hay que buscarlo”.

Pedro Capó lleva la música en su ADN, no solo porque es nieto del legendario Bobby Capó, sino porque es todo lo que vive, respira y profesa. Es a través de su arte que expresa los sentimientos más recónditos de su ser, develando en cada letra y cada interpretación un poco de su entorno personal y profesional.

“Para un cantautor su labor es ser un comentarista de la vida, de todas las emociones, alegrías, momentos no tan alegres, situaciones sociales, la vida y su cotidianidad, una propuesta bastante honesta, conversacional, en estos momentos jugando un poco con mis raíces caribeñas y siempre tratando de contribuir algo, dar algo bonito, traer algo de honestidad a la mesa”, resaltó.

La faceta de compositor es otro de los matices que Pedro Capó desarrolla casi sin proponérselo. Foto: cortesía Sony Music.

"Calma" de Pedro Capó, más que una simple canción

Para el puertorriqueño la música no es solamente una vocación, es su trabajo, la manera en que lleva pan a la mesa de su casa: "pero tambien es mi bálsamo, es mi terapista, mi psicólogo, mi lugar de expresión y para todos nosotros (los músicos) es parte esencial de nuestras vidas".

Somos especialmente los latinos, personas muy musicales que crecimos con bandas sonoras increíbles que van desde nuestra música tradicional hasta lo más popular, los sonidos del momento, la música es esencial, creo es una de las partes más importantes de la humanidad.

Pedro Capó ha sido merecedor de muchos premios varios premios ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores). Foto: cortesía Sony Music.

Tras esta odisea musical que vive hoy en día, Pedro Capó se muestra más que agradecido con su público, por hacer a "Calma" parte de su día a día.

Muy agradecido, agradecido con los fans quienes al final del dia son quienes deciden y nos llevan a este tipo de momentos.

"Muchas gracias a todo el público, gracias por hacer de 'Calma' una canción importante de sus vidas, por compartirla y por llenarme de tantas alegrías", resaltó Pedro Capó.