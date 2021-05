Pedro Capó experimenta nuevas facetas en su carrera

Después de saltar a la fama con el éxito Calma, Pedro Francisco Rodríguez Sosa, mejor conocido artísticamente como Pedro Capó, se encuentra pleno y feliz por todo lo que la vida, los sueños anhelados de niño, han dado frutos gracias a su talento, carisma y personalidad.

Leer más: Santiago Cruz refleja la aceptación de las debilidades y vulnerabilidades en su nuevo álbum "Dale"

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En conferencia de prensa con el cantante y también compositor originario de San Juan, Puerto Rico, promociona el tema Tu fanático remix, junto con Nicki Nicole y De La Ghetto, y habló de cómo fue trabajar con estos otros artistas que están teniendo mucho éxito actualmente. Además, reveló que prepara nueva música que llegará a las plataformas digitales.

Platícanos sobre este tema explosivo que lanzas junto a Nicki Nicole y De La Ghetto

"La versión original de Tu fanático está en mi última producción discográfica Munay. Este tema habla de lo obsesivo, un poco oscuro, sensual y erótico. Me parece justo hablar de eso, creo que todos hemos atravesado por eso de las fantasías, pero es natural de nosotros. Estoy agradecido de poder trabajar con Nicki Nicole y De La Ghetto, artistas super versátiles, con esa energía y, la verdad, los dos colegas lo han llevado a otro nivel".

Pedro Capó, Nicki Nicole y De La Ghetto

¿Cuál es tu inspiración y de qué forma te ha transformado esta situación como un artista?

"Mi musa es la vida. A mí me fascina desde el cafecito que me tomo por la mañana a estar con mis hijos, me apasiona la vida y eso es de lo que hablo: todos sus aspectos y capacidades. Como compositor, se vale hablar de todo de un punto honesto, buscando conexión. La vida me inspira. La pandemia la he manejado. Diría que trato de enfocarme en el lado positivo que hay aquí, que me funciona, que me nutre. Este encierro nos ha llevado a inventarnos y ponernos creativos con la realidad y, pues, he aprendido muchas cosas de mí".

¿Con qué artista mexicano te gustaría hacer alguna colaboración?

"Tuve la oportunidad de estar con Los Ángeles Azules. Son unos ídolos, gente muy humilde, son unos talentosos. Ojalá se me dé la oportunidad de trabajar con ellos. Christian Nodal también ya está experimentando el género urbano me gustaría trabajar con él. El regional mexicano me encanta y me gustaría apostar y trabajar con esos ídolos de México".

¿Cómo has vivido este proceso desde tus inicios de tu carrera hasta el día de hoy?

"Agradecido de la vida del talento con el que Dios me ha bendecido. Amo lo que hago, y el poder conectar con la gente a través de la música es un regalo divino. Estoy agradecido con el público que me da la oportunidad de abrirse a mis propuestas y darme su apoyo en el camino. Increíble todo lo que ha pasado, miro de afuera, me pellizco y me sorprendo por todo lo que ha pasado; son cosas que mi niño interior soñó por mucho tiempo y eso ojalá la gente lo use como ejemplo de que todo lo que uno sueña se llega a cumplir. El cielo es el límite".

Leer más: De qué trata la película Un Pequeño Favor

Además de la música, la actuación y la cocina, ¿qué otras pasiones tienes?

Me interesa hacer películas que estoy escribiendo. Mi hijo es un cineasta, muy estudioso, y tratando de alimentar su pasión, me gusta mucho. Lo empresarial también vamos a estar hablando muy pronto. Hay muchas inquietudes, que van de lo artístico y todo. De entrar en ese mundo, sería como contribuir al bienestar. Soy un tipo muy arriesgado, me encanta. Yo voy adonde no me invitan. Ahí estoy.

Suscríbete aquí a Disney Plus.