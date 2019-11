Pedro Capó gana  Latin Grammy con su canción Calma

El cantautor Pedro Capó, originario de San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos, logra obtener Premios Latin Grammy 2019 a la Canción del Año con su tema Calma, durante la premiación que se realiza esta noche en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Según información en distintos portales de noticias, Calma, de Pedro Capó, se impuso en la terna a Mejor Canción a Mi persona favorita, éxito del español Alejandro Sanz y Camila Cabello; "No tengo nada, de Alejandro Sanz; El país, de Rubén Blades; Kitipún, de Juan Luis Guerra; Desconstrução, de Tiago Iorc; Quédate, de Kany García y Tommy Torres; Querer mejor de Juanes y Alessia Cara; Un año, de Sebastián Yatra y Reik y Ven, de Fonseca.

Cantante Pedro Capó. Foto de AP

Gabriel Édgar González Pérez y Geroge Noriega son los compositores de Calma, éxito en voz del citado Pedro Capó.

Qué año, qué noche...", dijo mocionado Capó, tras saberse ganador con Calma, melodía que tantas satisfacciones le ha dado y es un éxito en muchos países.

Y dijo a quién dedica su triunfo en la gran noche de los Premios Latin Grammy 2019:

A nuestros hijos, porque al final del día sabemos todos los colegas que el sacrificio duro lo sufren ellos."

Capó vivió muchos años en Nueva York, donde protagonizó producciones musicales, entre ellas,The Sweet Spot en el Teatro Apollo y la exitosa producción musical Celia: La vida y la música de Celia Cruz, de Off-Broadway.

Según información en su biografía, tTambién ha protagonizado películas como Shut Up And Do It4 y Paraiso Travel, dirigida por Simón Brand y donde es coprotagonista con John Leguizamo.