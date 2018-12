Pedro Capó viraliza su más reciente tema Calma (remix)

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó convierte su sencillo “Calma” en el preferido de Latinoamérica.

El remix de Pedro Capó junto al reconocido interprete urbano Farruko, ha logrado viralizarse logrando posicionarse en los primeros lugares en las plataformas de música digital en: México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Malta, Paraguay, Perú, España, Estados Unidos y Uruguay. También hizo su entrada en la lista Top 100 de videos y Top 100 de las canciones en YouTube. “Calma (remix)” ya cuenta con más de 11 millones de streams.

“Colaborar con Farruko en este video y remix de ‘Calma’ fue una experiencia increíble desde el primer momento que nos juntamos donde creamos una gran química al punto que me contagio su alegría y su añoranza por estar en su isla junto a su familia y su gente. Con tan solo estar un día junto a Farruko pude percibir su gran profesionalismo, su humildad y su alto nivel creativo", comentó Pedro Capó.

Fue un orgullo trabajar con uno de nuestros más altos exponentes del género urbano y espero que esta sea una de muchas colaboraciones que hagamos juntos estoy muy contento y agradecido por todo lo que está pasando con este remix.

Por su parte Farruko opinó: “este tema me recuerda a mi isla, me trajo un flashback y le dije a Pedro vamos a meterle de una. Es bien chévere la unión de un artista urbano con un artista pop, no muchas veces machea y esto se ha dado de una forma que se siente que nacimos para este junte. Se dio y yo sé que les va a encantar. Lo van a bailar y disfrutar. Se van a transportar a la Isla con el tema y trabajar con el maestro que también representa a la Isla”.

El video de "Calma (remix)", se desarrolla mayormente en la playa, comenzando la historia con una joven ejecutiva quien en medio de la vorágine laboral se acerca a la ventana para ver el mar, deseando estar allí. En un parpadear, se encuentra en la playa en un ambiente veraniego donde se refleja la felicidad de poder disfrutar de la arena, el sol, el mar y la buena música.

El video dirigido por Joaquín Cambre y filmado en el balneario de Luquillo, Puerto Rico recrea un ambiente cálido y divertido lleno de buena música, baile, comida y bebida, combinación perfecta para disfrutar un día de playa.