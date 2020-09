Pedro Fernández en el rodaje “La niña de la mochila azul” vs actualmente

México.- Hace casi 42 años José Martín Cuevas "Pedro Fernández", conocido en el medio artístico durante ese momento como "Pedrito Fernández", filmaba la película “La niña de la mochila azul”, cuya producción se dio por el éxito musical que tenía en el momento la canción con el mismo nombre.

La mente que dio vida a la película fue el cineasta Rubén Galindo, quien anteriormente ya había probado las mieles de la cima al hacer una versión cinematográfica del corrido “La banda del carro rojo” de Los Tigres del Norte.

Los protagonistas de “La niña de la mochila azul” que Galindo reclutó fueron Pedrito, quien en ese momento tenía nueve años de edad, y la niña María Rebeca, quienes estuvieron acompañados por un grande, Adalberto Martínez "Resortes".

En entrevista a la prensa brindada por el cantante nacido en Guadalajara, Jalisco, México, hace un par de años, aseguró que el problema en la grabación no era cantar, sino aquellas escenas donde siendo un pequeño inexperto debía llorar, actuación que incluso artistas consolidados no ejecutan a la perfección.

El señor Galindo hacía que entrara al personaje, recordaba que el personaje tenía un papá inválido, sufría bullying por parte de sus compañeros y eso iba generando sentimiento de impotencia”, dijo el cantante.

La canción mencionada se ha vuelto un clásico de la música regional mexicana, incluso sigue siendo aclamada por los miles de fanáticos que acuden a los conciertos de Fernández, quien la interpreta sin reparos a sus casi 52 años de vida.

Polémica por imagen de Pedro Fernández

Hace unas semanas el interprete de canciones como "Amarte a la antigua", "Yo no fui" y "Me encantas" inició fuertes polémicas tras reaparecer ante la imagen pública en una transmisión hecha a través de Instagram Live, donde se le vio al lado de Isabel Lascurain de Pandora.

Las críticas no se hicieron esperar por su aspecto físico, desatando preguntas de todas índoles, la más repetida fue si se realizó alguna operación en el rostro, o algún "arreglito", pues luce bastante diferente a las últimas ocasiones que se mostró.

¿Qué le pasó a Pedrito Fernández”, “No lo reconocí”, “Se ve extraño”, fueron algunos de los coementarios más recientes.

Usuarios de redes sociales no dudaron en compararlo con dos personajes que en su momento han sido criticados por su imagen física, el cantante Luis Miguel y el estilista Alfredo Palacios.

Pero, ¿es la primera polémica del tipo que levante Pedro Fernández? El pasado febrero de 2020, las redes lo tundieron tras estar como invitado en el programa La Academia, donde las críticas fueron por supuestamente inyectarse botox o por someterse a algún procedimiento estético.

Respuesta del cantante

Ante los comentarios negativos, subió un metraje con duración de 35 aproximadamente minutos en donde aseguró no haberse hecho ninguna cirugía estética. “Por cierto, vi una nota de me había hecho una cirugía y que me veía bien rarito y la verdad es que no me he hecho nada”, exclamó.

Agregó que si algún día se hace alguna, lo hará público. "Lo que pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo, entonces estoy cambiando pero no me he hecho nada”, señaló en el material audiovisual.

Al finalizar el material, bromeó irónicamente diciendo que tal vez luego se opere.