Pedro Fernández se sincera sobre el enorme sacrificio que hizo en su infancia

Con tan solo seis años de edad Pedrito Fernández tuvo la oportunidad de cantar ante Vicente Fernández en un palenque de Tlaquepaque, Jalisco. "El Charro de Huentitán" quedó más que asombrado por la interpretación de aquel niño. Unas semanas después Vicente Fernández se puso en contacto con la familia de Pedrito para llevar a cabo un viaje a la Ciudad de México y hacer pruebas en la CBS. El niño causó gran sensación en dichas pruebas, que de inmediato firmó contrato y empezó la grabación de lo que sería su primer álbum, "La niña de la mochila azul" lanzado en 1978.

Pedro Fernández vivió de cierta manera su infancia, una de las etapas más importantes de toda persona, arriba de los escenarios. En una reciente entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, el cantante mexicano contó cómo fue su infancia en medio del gran éxito que tenía como cantante y actor.

Sin embargo, Pedrito Fernández sacrificó su infancia ya que "subirme al escenario era mi mayor diversión". El seguir en el gusto del público, es una gran fortuna para el cantante: "es un privilegio que yo pueda seguir en la música, sin duda alguna, los medios de comunicación son cómplices permanentes de todo lo que hago, pero indudablemente, el público es quien finalmente me ha permitido seguir trabajando y produciendo, produciendo o proponiendo casas nuevas y eso es lo que me causa una gran satisfacción".

Por otra parte, en agosto pasado el cantante estuvo en un Instagram Live de Isabel Lascurain, una de las bellas integrantes del grupo Pandora, pero lo que más llamó la atención fue la apariencia del intérprete. Varios portales publicaron que supuestamente se había sometido a una cirugía estética para lucir más joven. Usuarios de redes sociales mencionaron que esos supuestos "arreglitos" en su rostro lo hacen lucir muy diferente, a tal grado que algunos ni siquiera lo reconocían.

"Ese Pedrito ya bien operado, pensé que era Alfredo Palacios", "¿qué se hizo en su cara, pensé que era Camilo Sexto", "creo fue con el cirujano de Alfredo Palacios, ¿por qué no aceptan el paso del tiempo y envejecen con dignidad?", "otro que se destruye el rostro como Luis Miguel", "¿qué le pasó a Pedrito Fernández?", "ya no tiene ojos, que le pare al botox, está hinchadísimo" y muchos más, fueron los comentarios con respecto a la apariencia de Pedrito.

Ante todo esto, Pedro Fernández habló sobre la supuesta cirugía estética a la que se sometió, en un Instagram Live en su propia cuenta:

Por cierto, vi una nota de que me había hecho yo una cirugía y que no sé que, que me veía bien rarito, la verdad es que no me he hecho nada, si un día me hago algo, de verdad, créanme que yo se los voy a decir, lo pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo yo creo, estoy cambiando, pero no, no me he hecho nada, un día de estos me estiro los cachetes o algo (risas), pero todavía no me hago nada, algún día.