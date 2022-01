"Pedro Infante, mi amado, había muerto", Irma Dorantes narró cómo se enteró de la trágica noticia

La reconocida cantante y actriz de la época de oro del cine mexicano Irma Aguirre Martínez, mejor conocida como Irma Dorantes, tuvo un gran amor: el actor sinaloense Pedro Infante, uno de los íconos del cine en nuestro país, protagonista de emblemáticas películas como "Nosotros los pobres", "Tizoc" o "Los tres huastecos".

Sin duda alguna, la peor noticia que la actriz de 87 años de edad ha recibido, fue aquella que "sacudió" a México y varios países de Latinoamérica, la mañana del 15 de abril de 1957. En su libro "Así fue nuestro amor", Irma Dorantes contó cómo se enteró de la muerte de su esposo Pedro Infante, tras sufrir un aparatoso accidente aéreo en Mérida, Yucatán.

Un día antes habían tenido una llamada telefónica; "el ídolo de Guamúchil" estaba en Mérida y regresaría a la Ciudad de México, luego de enterarse de que la Suprema Corte de Justicia había anulado su matrimonio con Irma, ya que su primera esposa María Luisa León lo había acusado de bigamia (estado de una persona que contrae un segundo matrimonio estando ya casada).

En la última llamada que tuvieron, "Pepe el toro" le pidió a Irma Dorantes tener preparado estofado de conejo para su llegada a casa.

La mañana de la tragedia, la actriz fue a un mercado para comprar carne de conejo, "para hacerla en estofado como me la había pedido Pedro, cuando me habló que venía al día siguiente", narra en su libro.

Para estar segura de su regreso, Irma Dorantes se comunicó con la compañía TAMSA, para preguntar a qué hora llegaba el vuelo de su esposo Pedro Infante Cruz. Jamás pensó en recibir una impactante noticia.

La respuesta fue de que había problemas, habían tenido un accidente y habían muerto incinerados Pedro, el capitán y el copiloto cuando el avión estalló en llamas.

Todo cambió en ese momento para ella: "como loca repetía 'nooo, noo, dónde, cómo'". La persona del otro lado del teléfono le reiteró: "desgraciadamente murieron, ninguno sobrevivió, lo sentimos mucho señora Infante".

Irma Dorantes tuvo que aceptarlo, Pedro Infante había fallecido

En las páginas de su libro, Irma Dorantes expresó que su mundo "se derrumbó en instantes" y su vida, "se hizo pedazos". Tuvo la esperanza que la información recibida fuera una equivocación: "sólo le pedía a la Virgen de Guadalupe que no fuera cierto, que estuviera herido, pero no muerto, sentí que un rayo me paralizaba y tuve que aceptar la espantosa verdad, Pedro Infante, mi amado, había muerto".

Recuerda que aquel día "la noticia corrió como reguero de pólvora"; recibió muchas llamadas de personas de Perú, Argentina, Colombia y otros países de Latinoamérica "para preguntar cómo había sido, fue una histeria general de miles de admiradoras".

"Ya han pasado 57 años de su desaparición física", comenta Dorantes, "pero sigue vivo, jovial, simpático, alegre, sencillo y amoroso cantando 'Amorcito Corazón' a todas sus chorreadas".

Pedro Infante e Irma Dorantes se conocieron en 1948 al grabar una escena en la película "Los tres huastecos". En esta película dirigida por Ismael Rodríguez, ella interpretó a "Polita" y él a "Silvano".

El amor poco a poco fue surgiendo: "nunca le pregunté si estaba casado o si no, si tenía hijos, si tenía otras mujeres, yo era una chiquilla enamorada, una niña 16 años menor que él, a la que mimaba, a la que quería". Se casaron por el civil el 10 de marzo de 1953 en Mérida, Yucatán.

Han pasado casi 65 años de la muerte del cantante y actor Pedro Infante; para su amada Irma Dorantes "sigue vivo, jovial, simpático, alegre, sencillo y amoroso cantando 'Amorcito corazón' a todas sus 'chorreadas'".