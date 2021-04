Pedro Moctezuma, el tío de Frida Sofía, revela soborno por fotos íntimas filtradas de él

México. Pedro Moctezuma, hermano de Pablo, el papá de Frida Sofía, hace público en distintos programas de televisión y redes sociales que lo han estado sobornando y le piden dinero a cambio de una imágenes íntimas de él.

Fueron filtradas unas fotografías de Pedro Moctezuma hace unos días y en el programa De Primera Mano comentó que alguien hackeó su celular , filtraron unas fotografías íntimas suyas y ya le hablaron para decirle que quieren dinero.

Si Moctezuma no da el dinero que le piden, esas fotografías se darán a conocer, mientras tanto ya se investiga a los responsables que filtraron esta información y pone en peligro su privacidad, dijo también.

Hace dos semanas recibo una llamada, están aprovechando lo de Frida Sofía, y bueno, me habló un cuate que me dijo; ‘tengo unas imágenes tuyas y un video y quiero 300 mil pesos, porque sino las vamos a sacar”, dice el tío de Frida Sofía.

Pedro destaca también que no se esperaba ese momento tan desagradable, puesto que invadieron su intimidad y desea dar con los responsables que pretenden ventilar su vida íntima.

Mi vida privada nunca la he ventilado. Yo ni soy una persona que está en la farándula, soy productor. Se me hizo raro, no le presté atención”, dice Pedro a De Primera Mano.