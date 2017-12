Pedro Rivera Jr no esta de acuerdo con que Jhonny sea gay

La familia de Jenni Rivera sigue en el ojo del huracán tras las declaraciones del hijo de "La gran señora" Jhonny, quien se declaró gay y mantiene una relación sentimental con un joven llamado Joaquín a través de las redes sociales y un post en Tiwtter hizo publicó su romance.

De inmediato los tíos del joven salieron en su defensa generando diversos tipos de opiniones por parte de los usuarios tachándolos de doble moral.

Por su parte el que no está muy de acuerdo es el pastor Pedro Rivera Jr, quien también es hermano de Jenni Rivera en su cuenta de Instagram compartió algunos videos donde habla del homosexualismo, de inmediato fue cuestionado si apoyaba o no a su sobrino.



Algunos usuarios le preguntaron directamente cuál era su opinión acerca de que su sobrino saliera del clóset.



El pastor respondió "Que él está fuera del closet... y que él no nació así".

Aunque no fue la única pregunta que le hicieron ya que fue duramente cuestionado "Pedroriverajr cuál es tu opinión? ¿No es lo mismo? ¿Derechos iguales no?

En el video añadió "Normalmente cuando un varón le falta el respeto a una mujer, le da una cachetada al varón, ¿Se merece una cachetada el varón por eso?, ¿qué tal cuando un homosexual trata a un varón así y le habla cosas sexuales?, y le habla cosas feas como que quiere estar con él o que 'qué bueno está', ¿se merece ese homosexual una cachetada una golpiza de ese varón o qué se hace?, ¿cuál es tu opinión en ese caso?".



El tema se descontrolo cuando consideraron inapropiado que el pastor hablará de dicho tema, aunque él se defendió:

"Y si un hombre lo hace con una mujer o una mujer a otra mujer, o un homosexual a un hombre entonces todos debemos ser igual. Porque si yo le doy una cachetada a un homosexual por hacerme eso a mí, la gente va a pensar que odio a los homosexuales y mis derechos serían violados, los heterosexuales también tenemos derechos de ser respetados, ¿no?", expresó.

SE DEFENDIÓ CON OTRO VIDEO

"Qué tremenda se puso la situación aquí con el tema de ayer, que solo fue una pregunta no fue un ataque de nadie ni para nadie, mucho lo tomaron como fuera de contexto, gracias por sus opiniones y sus comentarios, pero estoy en desacuerdo muchos de ellos porque fueron tomados como fuera de contexto, pero tengo una pregunta para ustedes ¿creen que vienen del chango o que ¿Dios los formo con sus preciosas manos?".



Cuál es tu opinión? No es lo mismo? Derechos iguales no? O un hombre no tiene el mismo derecho de eso. Dios les bendiga . Una publicación compartida por Pedro Rivera Jr (@pedroriverajr) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 1:38 PST [19:26, 1/12/2017] Walter:

Además, comento que, aunque ama a Jhonny no está de acuerdo con su sexualidad:

"That´s right. Tienes que entender que si amo a una persona que no es familiar y no es sangre no voy a amar a Jhonny u otros familiares que son gay. Thanksgiving la pasamos juntos comimos y tuvimos buen tiempo de oración y cena juntos. Y bromeamos y jugamos. Si él es gay, es decisión de él. Lo amo pero no tengo que estar de acuerdo. ¿No tengo mi propia opinión yo también? ¿Estás de acuerdo con que hombres y mujeres entren al mismo baño a la misma vez?", le preguntó a una de las usuarias.

Con información Mundo Hispánico

