Pedro Rivera: fuertes revelaciones de la muerte de Jenni

Mañana sábado 9 de diciembre, se cumplirán cinco años de la gran ausencia de Jenni Rivera.

Cinco años del vuelo de la Mariposa de barrio.

En una entrevista exclusiva con el programa de la cadena Univisión, El Gordo y la Flaca, el patriarca de los Rivera, Don Pedro, resaltó aún vivir con la incertidumbre de no saber si la muerte de su hija, fue un atentado o un accidente.

Don Pedro Rivera reconoció que poco antes de morir, Jenni le contó una serie de cosas que le hacen pensar que alguien pudo estar detrás del accidente de avión que le costó la vida a su hija, a su equipo de trabajo y los dos pilotos.

“En los últimos meses me decía (Jenni) que ya no le cobraban nada más el piso regularmente como a los otros cantantes, sino que ya querían los conciertos enteros. Hubo una ocasión en la que ella llevó 60 marinos a un lugar como guardia personal porque había tenido amenazas de que la iban a secuestrar, no sé si serían empresarios u otro tipo de personas pero sí, ella me platicaba eso”.