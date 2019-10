Pedro Sola afirma que Joker vive en Nueva York

Pedro Sola vuelve a dejar a sus fans fascinados y es que el también youtuber dio su reseña sobre la película Joker interpretada por el actor Joaquin Phoenix, quien está en boca de todos por el extraordinario papel en el filme.

Y es que como todos saben Pedro acude a todos los estrenos de cine para dar su crítica, sin embargo está producción al parecer si le llenó el ojo al también conductor de Ventaneando, quien hizo una reseña muy importante.

"Ayer de pronto cuando escuche a Linet Puente en el noticiero que dijo esta película no huele a Oscar, está película apesta a Oscar y así es Joaquin Phoenix que es el personaje principal no se imaginan el trabajo que hace para esto se ve que adelgazó como 30 kilos y se quedó hecho un hueso no bueno increíble se le ven las costillas cuando sale desnudo de la espalda es un hueso todo se le ve el actor como tal es increíble...", dijo Pedro Sola.

Pero todo se puso mucho más divertido cuando Sola confundió Ciudad Gótica con Nueva York, por lo que sus mismos fans hicieron de la suya comenzándolo a trolear.

Por si fuera poco los fans de Pedro no se quedaron callados y comentaron el video que publicó Pedrito, quien quedó maravillado, pues son pocas las películas que han sido del gusto del conductor quien es muy especial en cuanto al cine se trata.

Mi reseña del Guasón, The Joker. pic.twitter.com/AgZykw9xG7 — Pedro Sola (@pedrosola) October 5, 2019

"Esta es la opinión que necesitaba", "Es la reseña que estaba esperando para ir a verla o no. Gracias Pedrito Sola", "Muy buena reseña, sin spoiler das tu opinión asertiva yo tampoco puedo dejar de recomendarla", le escribieron sus fans a Pedro Sola.

Recordemos que Pedro Sola además de salir en Ventaneando también tiene su propio canal de YouTube, el cual es todo un éxito ya que ha sido bien recibido por parte del público, ya que consideran al famoso como muy autentico dentro y fuera de la pantalla chica.