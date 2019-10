Pedro Sola amaneció triste y sus seguidores levantan su ánimo

Pedro Sola amaneció un tanto sensible el día de hoy; tal vez por qué se acordó de su error de la mayonesa o cuando se comió una mosca que estaba en la taza de su café, o simplemente tenga algún tipo de problema personal.

En su cuenta de Twitter, donde tiene más de 350 mil seguidores, el conductor del programa Ventaneando comentó: "hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver, será que no me siento muy bien".

Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien. — Pedro Sola (@pedrosola) October 30, 2019

Ante sus palabras, Pedro Sola preocupo a sus miles de fanáticos en redes sociales, quienes no dudaron en mandarle toda de clase de mensajes para levantarle el ánimo. "Animo querido Pedrito, es válido sentirnos mal, pero es obligación levantarnos y continuar, te queremos".

"Estamos iguales", expresó una fan, a lo que Pedro Sola le respondió: "es muy desgradable, la diferencia es que tu eres joven amiga, yo ya no".

Otro de sus seguidores en Twitter mencionó:

Se vale sentirse así tío Pedrito, es parte de la naturaleza humana. ¡Haz lo que tengas que hacer, con lo que tengas a la mano! ¡Ánimo y adelante, que nos alegras los días! Te abrazo fuerte.

Pedro Sola se volvió tendencia en Twitter esta mañana:

El internet y la tuitósfera mandándole toda su energía a Pedrito Sola ahorita que anda chípil... pic.twitter.com/0Ro4ONzAC8 — Lex (@LexLannister) October 30, 2019

Hasta el momento el "Rey de los memes" no ha comentado el motivo de su estado de ánimo.