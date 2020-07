Pedro Sola, conductor de Ventaneando, muestra cómo es por dentro su departamento sin lujos

Pedro Sola es uno de los rostros más conocidos y característicos del programa "Ventaneando" de TV Azteca. Constantemente se vuelve tendencia en redes sociales, varias de sus ocurrencias y/o errores en el programa han inspirado toda clase de memes. Los millennials lo han bautizado como "El tío Pedrito". De uno momento a otro el conductor de televisión se convirtió en youtuber, donde cuenta varias anécdotas de su vida.

En su canal de YouTube Pedro Sola mostró cómo es el interior del departamento donde vive. Contó que este inmueble se lo heredó su mamá, un lugar que describió como muy reconfortante y con cero lujos. "Amigos del YouTube, porque usted lo pidió les voy a mostrar mi departamento, muchos seguidores de las redes sociales me preguntan, '¿cómo vive Pedro Sola?', yo vivo muy normalmente y hoy les voy a enseñar como es que vivo en este departamento".

Pedro Sola hizo un recorrido por todos los rincones de su hogar, donde compartió con sus fieles seguidores varias de las cosas que ha comprado en los viajes que ha realizado, entre estás destacan muchas figuras religiosas. El youtuber mencionó que cada cosa que va comprando, las va acomodando a su antojo.

Mi mamá me decía: 'que mal gusto tenemos para la decoración, ¿verdad mijito?', pues si, nimodo, este departamento gran parte está decorado por mi mamá y gran parte por mí.

"El tío Pedrio" contó que de todos los lugares de su departamento, su recámara es el lugar donde pasa la mayor parte del tiempo, lugar donde tiene un clóset no muy amplio, su televisor, un aparato para hacer ejercicio y más. "Aquí es donde realmente me la paso todo el día, aquí es donde me la paso, veo la tele todas las tardes, me duermo temprano y aquí es donde realmente paso la vida más que nada, en esta recámara.

Pedro Sola mostró todos los rincones de su hogar.

De los lugares de su departamento, los que menos usa es la sala y el comedor. También mostró su gran colección de libros y dvds. Como fiel creyente de la Virgen de Guadalupe, tiene su imagen en varios lugares de su hogar. Hacia el final del recorrido que hizo por su departamento a petición de sus fans, Pedro Sola dijo:

Amigos, eso es todo, así vivo yo, lo que si les puedo decir amigos es que vivo muy, muy agusto aquí, vivo muy tranquilo, en una colonia que se ha vuelto muy problemática, pero para mí no hay problema, yo salgo y caminando encuentro absolutamente todo, sino quiero usar el coche, el metro está aquí a una cuadra, que más quiero.

"Amigos del YouTube pues este es mi departamento, si les gustó ¡ay que bueno! y si no les gustó, ¡ay que bueno también!, pero bueno, yo así vivo", expresó Pedro Sola. Sus fans le agradecieron por el recorrido virtual que hizo en su hogar. Asimismo los comentarios chuscos no se hicieron esperar: "mexicano que se respeta tiene comedor que nunca usa, o de vez en cuando en fechas especiales", "un día eres joven, después estás viendo vídeos de Pedrito Sola jajaja", "es la abuelita que todos quieren tener, lo amo, jajaja".

Pedro Sola, quien lleva ya varios años en el programa vespertino "Ventaneando", ha conseguido mucha popularidad en redes sociales, donde tiene miles y miles de followers. En su canal de YouTube tiene 437 mil suscriptores.

Recientemente el conductor de "Ventaneando" causó controversia en redes sociales al opinar sobre política. "Me despierto todas las mañanas, veo los noticieros y me pregunto, ¿que diablos le pasó a nuestro país? El deterioro económico, social y sobre todo moral es rampante. Es una tristeza en lo que nos hemos convertido".

Pedro Sola ocasionó opiniones divididas con su publicación en Twitter.

