Pedro Sola confiesa en Ventaneando que su salud está peor que nunca

México.- Pedrito Sola, el legendario conductor de espectáculos del programa de televisión Ventaneando de Tv Azteca reveló que su estado de salud ha presentado algunas complicaciones lo que ha causado que sus fanáticos se preocuparan al extremó de especular en si este podría un posible adiós del presentador en la pantalla chica.

Fue durante la emisión del programa Ventaneando que Pedro Sola reveló en vivo su estado de salud ha empeorado durante los últimos meses, pues ha presentado "achaques" los cuales han surgido a raíz de su problema de hipertensión pues ha señalado que se ha viso en la necesidad de estar monitoreando con frecuencia su presión arterial.

“Acá traigo un aparato que me está midiendo la presión arterial, porque amanezco turulato, más de lo normal. Se me sube mucho la presión entonces le hablé al doctor y aquí lo traigo, 24 horas, me lo pusieron desde ayer”

Pedrito Sola quien cuenta con 74 años de edad ha presentado algunas complicaciones que han deteriorado su calidad de vida, pues además de la presión arterial el antaño conductor de Ventaneando también ha presentado pérdida de la audición en uno de sus oídos, así como pérdida de visión por cataratas las cuales se operará muy pronto según reveló.

"Tengo cataratas en los dos ojos, pero a mí me dijo el doctor que hay dos tipos de operación, o te ponen un lente monocular o intraocular y de cerca tienes que usar lentes todavía y de lejos ves como lince o te ponen el bifocal y todo muy bien, pero los colores no los puedes ver de cerca", explicó Sola durante la emisión.