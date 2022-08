Pedro Sola confiesa por qué RECHAZÓ propuestas de amigas para convertirse en papá

México. Pedro Sola, conductor del programa de televisión Ventaneando, confiesa que en su juventud le ofrecieron varias veces propuestas para convertirse en papá, pero las rechazó.

Pedro Sola, originario de CDMX, contó en emisión reciente de Ventaneando que en su juventud varias mujeres le propusieron tener un hijo con ellas, específicamente cuando trabajaba en la Secretaría de Comercio.

"Había algunas mujeres un poco incróspidas. Me propusieron tener relaciones íntimas y también tener un hijo; una de ellas me desligaba de todo problema y obligaciones con el niño, y le dije: Pero si no es un mueble'".

Sola, de 75 años de edad, también dijo en el programa de Televisión Azteca que en su juventud tenía "mucho pegue porque era muy guapo y simpático".

En mayo de 2021, Pedro Sola habló por primera vez sobre su pareja, quien es 30 años menor que él, y con quien llevaba hasta entonces una relación de 20 años.

Pedro Sola ha contado en varias entrevistas que él y su pareja se conocieron por internet, se cayeron bien, hicieron "clik" y comenzaron a salir: "Yo estoy enamorado de una sola persona, pero quiero mucho a la gente”, dijo en entrevista para Quién.