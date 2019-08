Pedro Sola confiesa quién es su pareja y cómo se enamoró de él

Pese a que muchos años la vida personal de Pedro Sola, el querido conductor del programa Ventaneando, era una incógnita, pues mucho se rumoraba que tenía un hombre de pareja, pero el conductor no afirmaba, por fin hoy Sola se decidió a contar quién es su pareja, dónde lo conoció y cómo se enamoró de él, esto a pesar de la diferencia de edad que hay entre ellos.

En entrevista para Quién, Pedrito Sola compartió por primera vez este aspecto de su vida en donde se siente satisfecho y pleno con la vida, pues dice que tiene a lado el gran amor de su vida, con quien logró formar una relación sólida y lo califica como una persona “inteligente, simpático, guapo y educadísimo”.

El conductor cuenta que conoció a su pareja por internet, con quien dice le pareció interesante con tan solo ver su ortografía y su sintaxis, pese a que no sabía quién era, pero sabía de una diferencia de edad, ya que él tenía 24 años y Pedro 54, sin embargo no fue un obstáculo para impedir que ellos iniciaran una relación amorosa.

“Estoy muy enamorado, tengo una pareja que conocí a través del internet, por correo electrónico, me escribió y era muy interesante, porque estaba perfectamente bien escrito en ortografía, sintaxis y puntuación, todo era perfecto y me cuestionaba una serie de cosas interesantes.

Después decidieron dejar a un lado los correos electrónicos y decidieron mantener una comunicación más directa a través del teléfono, lo que ocasionó que la relación fuera aún más unida.

Por otro lado Pedro Sola confesó que anteriormente había sostenido una relación amorosa, en la que la edad no era tan marcada como la que mantiene actualmente con su pareja, pero que de aquella relación nació una linda amistad.

Pedro Sola confesó que la primera relación duró 17 años y que hoy son amigos.

Él tenía 24, yo 26, duramos 17 años juntos y seguimos de amigos, porque sólo se terminó el amor y la pasión, pero no el cariño.

Tras la ruptura amorosa, decidió quedarse un tiempo solo y se dedicó al cuidado de su madre

“Mi mamá se quedó viuda y me quedé con ella, era una mujer adorable, simpática, sabía mucho e inteligente, pero también muy enérgica y me dediqué ella, y no me arrepiento porque era una gran conversadora y viajamos mucho, así que no busqué”.

Pedro Sola admitió que cuando conoció a su actual pareja quiso tener algo serio y duradero, confesando que desde que lo conoció no lo quiso soltar.

“Vino a México de Villahermosa, varias veces desde que nos conocimos en 2001, luego me dijo que ya se podía venir a vivir a México, comisionado por su trabajo y le dije: ‘Vente a vivir a mi casa’ y aquí sigue”, finalizó.

La pareja de Pedrito no pertenece al mundo del espectáculo, situación que ha sido clave y la posible causa de la duración de su relación de 18 años.