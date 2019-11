Pedro Sola coquetea en Twitter con un joven y es descubierto

Pedro Sola, conductor del programa de televisión Ventaneando, lanza atrevido piropo a un joven en Twitter y lejos de burlarse o atacarlo, usuarios reaccionan de manera graciosa y le dicen: "¡qué bárbaro!".

“¡Qué bárbaro!”, le dijeron a Pedrito Sola sus fans en Twitter este jueves, luego de que el famoso comunicador mandó el piropo al joven que se mostró en ropa interior.

Muchos usuarios suponen que Pedro Sola coquetea con el joven quien aparente tener unos treinta años de edad, y le pusieron reacciones de sorpresa en sus comentarios.

Pedro Sola, de 72 añoso de edad, es uno de los rostros más conocidos de Televisión Azteca y su simpatía le ha hecho ganar varios seguidores en redes sociales.

Pedrito no tiene problema al hablar públicamente de sus preferencias sexuales, y en reciente entrevista comentó al respecto:

Yo no tengo problemas en decir que soy gay. Hace mucho tiempo alguien me preguntó que si ya había salido del clóset y le respondí que nunca había estado porque nunca he vivido en el clóset."