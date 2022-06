Pedro Sola, de Ventaneando, explica por qué fue operado de emergencia

México. En redes sociales Paty Chapoy compartió imagen de Pedro Sola en una cama de hospital y con ello alarmó a sus seguidores, puesto que se encontraba bien y de repente se habría puesto mal de salud.

Además Pedro Sola aparece con un parche en su ojo, lo que todavía alarmó más a sus miles de seguidores, más aún porque Chapoy no explicó qué le pasaba al "Tío Pedrito".

Pero ahora es Sola quien en entrevista con Ventaneando explica qué motivo lo llevó al hospital: “Pati, me fui al hospital porque hoy me realizaron una operación de cataratas y ahora tengo otro problema porque a final de cuentas, como todavía no se me cierra la pupila, ya ves que te la dilatan, entonces pues no veo bien, veo como mucha luz.”

El famoso conductor del programa Ventaneando también señala que dentro de una semana volverá al quirófano, puesto que lo operarán de otra catarata y confía en recuperarse pronto y volver a trabajar en Ventaneando.

"Llegué al hospital a las siete y media, me llevaron a donde es el área de operaciones ambulatorias, ahí rápidamente me pusieron una cosita aquí en la mano con un suero, me quitaron toda la ropa, firmé papeles, una serie de autorizaciones y demás y de ahí me llevaron de inmediato a la sala de operaciones”, relata Pedro Sola sobre lo que ocurrió en el hospital.

Sola, de 72 años de edad, también menciona a Pati Chapoy que tiene problemas para ver de cerca y tras expresárselo a su doctor, este le dio instrucciones para que se sintiera tranquilo: "resulta que también tengo un poco de glaucoma, me estaba empezando y me dijo, ‘ya no es candidato para ese nuevo lente’”.

Pedro Sola también presumió el regalo que le envió su compañera de Ventaneando Linet Puente, se trata de unas donas con su rostro plasmado en ellas, lo que le provocó mucha risas y le agradeció el detalle.

A sus fans en redes sociales Pedrito les agradece que estén al pendiente de su salud: "Muchas gracias por los mensajes, mi intervención fue algo programado y ya me encuentro en casa, en plena recuperación pero como pirata del caribe”.