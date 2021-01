Pedro Sola feliz, con novio 30 años menor y...¿casado?

México.- ¿Quién no conoce a Pedro José Sola Murillo? El conductor y economista de profesión mejor conocido como Pedro Sola, que saltó a la fama por el programa de Tv Azteca que conduce hasta la actualidad, Ventaneando.

Ahí se dedica a discutir sobre la vida personal y las polémicas de los famosos, sin embargo, en pocas ocasiones le ha tocado ser quien está en el ojo del huracán, tal como fue cuando reveló que su pareja sentimental tiene 30 años menos que él, tema que tocaremos a continuación.

Aunque muchos de sus seguidores y seguidoras más fieles creen saber todo sobre su vida personal, siempre hay aspectos que pasan desapercibidos o que en su momento no fueron tan difundidos como ameritaban.

Fue durante la segunda quincena del mes de agosto de 2020 cuando el personaje conocido por su error con la Mayonesa Mccormick tocó el tema del matrimonio en un video, hablando como contexto sobre la importancia de formalizar las relaciones.

Dijo que casarse es de suma relevancia, sobre todo, al momento de pensar en herencias, créditos y otros beneficios que solo van destinados a parejas en unión formal ante las leyes mexicanas.

El conductor también recordó que hay países donde incluso aún es ilegal mantener una relación sentimental con alguien del mismo sexo. Al finalizar el material dejó a todos con la duda sobre él y su pareja.

¿Ustedes creen que yo me casé? Can, can, can, can", expresó justo antes de terminar el metraje.