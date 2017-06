Pedro Sola habla por primera vez de su pareja

Luego de el año pasado el conductor de Ventaneando Pedro Sola aceptara abiertamente ser gay, mucho se ha especulado si el presentador de Tv Azteca vive en solitario o en pareja.

El veracruzano había preferido evitar hablar de con quien comparte su almohada.

"Yo creo que como te manejas en la vida es como te trata la gente, obviamente que no traes un letrero de neón que dice, pero vez a unos vestidos de charro con bigote hasta acá y resulta que traen el "rebocito" debajo del brazo y vez otras "nenonas" con esposa e hijos correteando alrededor, nunca sabes y a la gente no le debe de importar (...) por que tal parece que lo que le importa al público es con quien se cuesta, y el chisme del jo.. es un chismazo por que todo el mundo quiere saber ¿para qué?", declaró en la emisión radiofónica donde aceptó ser homosexual.

Ni una ni la otra, ahora... pic.twitter.com/wLBewNhmGn — Pedro Sola (@pedrosola) 17 de marzo de 2017

"Yo no tengo problemas en decir que soy gay (…) Hace mucho tiempo alguien me preguntó que si ya había salido del clóset y le respondí que nunca había estado porque nunca he vivido en el clóset. Como bien lo dijo Juan Gabriel: Lo que se ve no se pregunta", declaró el año pasado el conductor,

Fue hasta el día de ayer durante uno de los cortos del programa "Ventaneando" y en una transmisión en vivo a través de Facebook que el conductor volvió a tocar el tema, primero se incomodó con el momento pero después se abrió un poco y detalló algunos aspectos relacionados con esta temática de su vida privada, la reportera le preguntó:

"Aquí nos dice, específicamente Olivia Contreras ¿Quiero saber si Pedrito vive con alguien o tiene pareja?

"Pues no seas indiscrita ni chismosa, vivo solo", para interrumpir la entrevista improvisada y marcharse.

"VIVO CON MI PAREJA DE HACE 17 AÑOS"

Aquí el momento: