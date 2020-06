Pedro Sola hace llorar a La Bebeshita por decirle sus verdades

Tal parece que Daniela Alexis mejor conocida como La Bebeshita no es del todo querida en Tv Azteca como todos creen ya que el estreno de la nueva temporada de Enamorándonos el pasado lunes estuvo lleno de críticas el pasado lunes por los internautas, incluso el programa Ventaneando dio su crítica y fueron muy severos.

Y es que decidieron hablar de la Bebeshita quien fue tachada de ser un personaje sin fundamento en la emisión por parte de Pedro Sola, quien no se tentó el corazón para despotricar en contra de la famosa que empezó a llorar al escuchar los comentarios del también youtuber.

Yo con quien no puedo es con la Bebeshita se ve que la adelgazaron porque se veía de buen cuerpo ayer, disfrazada quien sabe de que, pero bueno es lo de menos, dijo Pedro Sola.

Por si fuera poco Ricardo Manjarrez, quien estuvo invitado al programa también señaló que la Bebeshita es un personaje muy soberbio ya que la ha visto en los foros de televisión con una actitud de diva, por lo que señaló que no tiene ningún talento situación que la incómodo aún más, ya que ella se defendió y dijo que no es verdad que se siente una diva como todos piensan, pero lejos de ser apoyado por los amorosos que estaban viendo las declaraciones del programa Ventaneando también los apoyaron, pues le hicieron saber a la polémica crítica que no tiene educación cuando llega al foro y es que ni siquiera les da las buenas tardes.



Su actitud es bastante pesadita yo la he visto como llega, como sale a las foros, y bueno parece que es Britney Spears, dijo el periodista de espectáculos.

Mientras tanta La Bebeshita escuchó las criticas de todos muy atenta y dejó en claro que es una persona muy real, aunque reveló que todo lo que dijeron en Venteneando la lastimaron por lo que no se contuvo las lágrimas en su momento por lo que comenzó a llorar, pero de inmediato se repuso.

"Estoy en mis días, estoy muy sensible (...) estos días he pasado por cosas súper feas, súper fuertes para mi vida, y que alguien que yo admiro y respeto en serio soy súper fan de Pedrito y de Dani y de Pati la amo y así de Ricky más o menos por que tampoco lo conocía yo", dijo Daniela.

