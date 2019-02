Pedro Sola impacta a sus fans con imagen de su pasado

Pedro Sola, conductor del programa de espectáculos "Ventaneando", impacta a sus fans al publicar en sus redes sociales una fotografía de su pasado. En ella, él aparece hablando por teléfono, en su escritorio, seguramente trabajando, y corresponde a varios años atrás.

Pedro Sola no deja de sorprender a sus llamados "Pedrolovers", sus fans que no dejan de seguirlo en sus redes sociales día a día, en cada publicación. Esta vez no es la excepción y el economista sorprende al sacar de su baúl de los recuerdos una imagen que se tomó varios años atrás.

La fotografía se la tomó hace unos 25 años atrás, cuando aún no era famoso ni salía en televisión.

Sola es economista de profesión y antes de que fuera descubierto por Carmen Armendáriz y Patricia Chapoy en "Ventaneando", trabajaba en una dependencia de gobierno, a la que tuvo que renunciar por su nuevo puesto de conductor de televisión.