Pedro Sola le pide permiso a Pati Chapoy para abrir su propia cuenta de Only Fans y enseñarlo todo

Pedro Sola de 75 años de edad, es otra de las celebridades que desean abrir su propia cuenta de Only Fans y es que durante una de las emisiones de Ventaneando, decidió pedirle permiso a Pati Chapoy, pues como muchos ya lo saben es su jefa, pero la respuesta de ella fue un rotundo no.

Y es que Pedro Sola quien se ha convertido en todo un icono de los millennials debido a sus diversos errores en la televisión mexicana hace un par de años, al parecer se dio cuenta de lo bien que le podrían pagar, pero antes que nada necesitaba el permiso de la titular de Ventaneando quien solo quedó impactada al escuchar lo que deseaba.

"Fíjate Pati que quiero abrir una cuenta de Only Fans, salir encuerado, enseñar la nalguita", fue el mensaje del presentador mexicano, quien para muchos de sus seguidores se ha convertido en un personaje moderno que se ha sabido ganar el cariño del público a su manera, por lo que esta fue la reacción del público al querer entrar a dicha plataforma aunque lo dijo de broma.

"No pues ya see jodio. Para habrir only fans se necesita, Juventud, cuerpo, y Buenos atributos más, y pedrito no tiene nada de ESO", "Hágalo Pedrito usted es señor guapo", "Más bien la que debería de abrir su cuenta de onlyfans es la señora @chapoypati sería un éxito total", "Que ridículo ese don Pedro ay no manches viejo y mamón", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben es tanto la fama del presentador mexicano que la juventud ha realizado no solo memes, sino que lo han ido a ver como el día que se lanzó como DJ en un antro de la Ciudad de México donde arrasó con su presentación, además su carácter gracioso también ha sido el paso para ser uno de los favoritos de Ventaneando.

Cabe mencionar que también es uno de los personajes más queridos de Ventaneando por no meterse en problemas con otros artistas de la farándula, pues en verdad lo quieren.