Pedro Sola mete la pata de nuevo: confunde a Belinda con Shakira en Ventaneando

Pedro Sola de 75 años de edad, volvió hacer una de las suyas en Ventaneando, esto después de haber confundido a Belinda con Shakira, pues como ya lo saben muchos ambas artistas han sufrido mal de amores, por lo cual el periodista se confundió aunque de inmediato pidió disculpas al público.

"Oigan pero que tal Shakira en España anda con un guapísimo, Belinda, Belinda hay perdón un guapísimo modelo croata, bueno él está hiperguapo", dijo Pedro Sola en el programa vespertino donde también aseguró que la cantante ya andaba con el chico, por lo que Rosario Murrieta lo corrigió de inmediato.

Y es que no es la primera vez que el conductor de Ventaneando confunde una celebridad, pues recordemos que el error más grande que tuvo en el pasado y con el cual se hizo viral, fue con la mayonesa, donde en vez de darle la publicidad a la que tenía en sus manos anunció a la competencia,. lo que le generó no solo miles de críticas, sino que tuvo un castigo por parte de la misma marca al hacer una mala mención.

"Pedro sola es el único que hace qué vea publicidad porque quiero y no porque YouTube me obliga", "Como me hubiera gustado nacer en México para ver a este señor... Me mata a carcajadas", "Nunca mueras Pedrito, maldita sea me he tenido como nunca con este video", "Los mexicanos han de querer mucho a este presentador jajajaja", escriben las redes sobre el famoso presentador.

Para quienes no lo saben los errores del comunicador no solo le han traído malos tratos, también cosas buenas, pues fue tanto su fama por haberse equivocado en el pasado con otras acciones que hasta fue contratado como DJ en la Ciudad de México para diversos eventos, pero además las nuevas generaciones se interesaron en él, pues les gustó mucho su personalidad.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que hace poco dio mucho de que hablar, pues se molestó con El Escorpión Dorado, quien estuvo en Ventaneando y lo que llamó la atención fue que lo ignoró en pleno programa, pues siempre ha dicho que no le agrada ese personaje.