Pedro Sola por ignorar al Escorpión Dorado en Ventaneando podría ser castigado en Tv Azteca

Pedro Sola de 75 años de edad, estaría en grandes problemas con ejecutivos de Tv Azteca, esto después de haberle hecho muy mala cara al Escorpión Dorado, quien acudió como invitado a Ventaneando, pero quien no se mostró nada contento, fue el conductor de espectáculos quien siempre ha dicho que no le agrada el humor del youtuber.

Y es que como muchos ya lo saben, su forma ácida de tratar a sus invitados han hecho demasiado popular al Escorpión Dorado, pero al parecer a Pedro Sola no le agrada para nada, pues en pleno foro le dijo algunos comentarios en relación con los tropezones que ha tenido en el pasado, cosa que más molestó al conductor del vespertino quien puso casa de serio.

Ahora se dio a conocer por medio de Tv Notas, que los ejecutivos están tan molestos con la actitud de Pedro Sola que planean castigarlo ausentándolo por unos días del programa, pues le decían por el chícharo que mostrara mejor postura, pero lejos de hacerlo él seguía con su genio.

"No les gustó que estuviera serio y con caras le decían por el chícharo que mejorara su actitud y no hizo caso, ahora quieren castigarlo por mala conducta. Se está haciendo muy grande este problema porque trataron de hablar con él y no quiso y se fue", dijo una fuente a Tv Notas.

Incluso Pati Chapoy la titular del programa, ya había dicho que a Pedro Sola nunca le ha caído el Escorpión Dorado, pues una vez que la entrevistó en su canal de YouTube la periodista mexicana se lo dijo, situación que le causaba mucha más risa al famoso blogger quien nunca le ha tenido miedo a las polémicas al contrario se burla de ella.

"Excelente invitado El Escorpión, muy bien por Paty en este mundo hay que renovarse o morir!! Lástima la cara de Pedrito", "Pedrito ahora sí se pasó de mamo.... El escorpión es un personaje, muy bien por la señora Chapoy muy agradable", "Me encanto el invitado hermoso todo el… el escorpión dorado, creo que Pedrito se pone celoso porque impone y ni modo", escriben las redes.