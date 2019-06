Pee Wee asegura que Maluma copió su extravagante look

Uno de los cantantes del momento sin duda alguna es Maluma quien a posicionado varios éxitos musicales en la radio y televisión, pero un cantante mexicano dejó en claro que él innovó mucho antes que el colombiano.

El programa Ventaneando fue el encargado de preguntarle a Pee Wee que piensa sobre el arrasador éxito de Maluma y varios de sus colegas le han querido imitar su peculiar estilo de vestir por lo que esto contestó el cantante:

"Pues sin duda todo eso de pintarse el pelo y ponerse aretes grandes, pues lo hice yo hace mucho, pero es interesante cómo está o sea está de moda de nuevo me entiendes, entonces el que yo haga este tipo de cosas y aretes y acá las locuras, pues para mí me siento como genuino me entiendes porque esa era mi onda ese era el estilo que se manejaba...", dijo el exKumbia Kings.

Por si fuera poco Pee Wee fue reconocido por las cámaras del programa como un artista talentoso y humilde, pues como algunos saben el interprete se ha dado a conocer por no alardear sus logros ante los medios.

"Pues te agradezco saben que soy una persona que me manejo de una manera humilde este agradezco que lo reconozcas como artistas siempre vamos a querer lo que está de moda uno tiene siempre que adaptarse a lo que está de moda o sea el que yo use estos colores no quiere decir que estoy copiando el estilo de alguien más no al contrario yo creo que lo he visto en varios artistas no solamente en Maluma", dijo Pee Wee.

Recordemos que Pee Wee alcanzó fama en la agrupación Kumbia Kings, donde fue el vocalista estrella posicionando éxitos como "Sabes a chocolate", y "Dulce niña", temas que le dieron una gran popularidad en México aunque tiempo después decidió salirse para formar su carrera como artista.

En Instagram cuenta con casi un millón de seguidores quienes han seguido su carrera musical desde hace años, por lo que Pee Wee sigue abriéndose paso en su carra musical.