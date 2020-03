PeeWee enaltece a todas las mujeres con su nueva canción

PeeWee se encuentra en uno de sus mejores momentos. Tras haber regresado a sus raíces musicales el año pasado con su EP "D.N.A", el cantautor trabaja en nueva música para seguir deleitando a todo su público.

"En estos últimos cuatro años me he involucrado más en cada uno de los aspectos que conlleva una producción discográfica, como la composición y producción, me dejó una gran experiencia de crecimiento y aprendizaje", mencionó Irvin Salinas Martínez en referencia al EP antes mencionado, en una charla con EL DEBATE.

Recientemente lanzó su nuevo sencillo, "Más que sexo", más que una canción, ya que se trata de un tributo musical a todas las mujeres, además PeeWee busca que los hombres saquen su caballerosidad.

La canción básicamente se trata de enaltecer a las mujeres y tratarlas con una relación que sea más que sexo, es respetarlas, tratarlas con cariño, ser un caballero con ellas; con esta canción queremos que se ponga de moda, de nuevo, ser caballero.

En estos tiempos, cuando el mundo está de cabeza, el público agradece este tipo de letras, "ahorita en el mercado de la música están tomando cada vez más y más fuerza las canciones románticas, no es decir que las canciones más sexosas no son escuchadas, porque yo creo que a todos nos gusta esa parte atrevida, pero ahorita estamos viviendo un momento donde cada vez más se requiere del romanticismo en la música, en ese sentido estamos lanzando la canción en un momento perfecto", manifestó durante la charla.

"Más que sexo" requirió un trabajo a detalle con todo el equipo de producción, que tomó en cuenta elementos como ritmos, letra y un impacto importante en el público, además "es una canción a la que mi equipo y yo le vimos mucho potencial, nos sentimos identificados, y cuando eso pasa logramos conectar con el público", resaltó PeeWee.

La canción es una composición del panameño Joey Montana, sin embargo, PeeWee participó como co-autor para darle un toque más personal, "en mis más recientes producciones he estado trabajando mucho ese músculo como compositor y productor; me puse a escuchar la música y las armonías de 'Más que sexo' para encontrar el mejor momento y agregar un rap sutil, quise complementarlo con frases en inglés, porque actualmente éste es un elemento que se usa mucho en la música nueva".

El cantante, originario de Othello, Washington, Estados Unidos, prepara además de nuevas canciones, su tour 2020, que no solo se llevará a cabo en México, sino también en varias ciudades de Latinoamérica.

Hay que ser pacientes y esperar que llegue el momento adecuado, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, ahorita estamos muy contentos de poder estar lanzando música nueva.