Cardi B: he dejado que me menosprecies, que mientas sobre mí

Dos polémicas raperas, dos personalidades opuestas, dos enemigas juntas en una misma fiesta: la Semana de la Moda de Nueva York. La enemistad de Cardi B y Nicki Minaj es desde hace meses conocida por todo el mundo.

Hasta ahora Cardi B y Nicki Minaj solo se habían lanzado indirectas (a veces muy directas) a través de redes sociales y eventos públicos, pero no habían vivido ningún momento tenso en persona. Pero el tema se les ha acabó yendo de las manos y las dos raperas han protagonizando una pelea en plena Semana de la Moda de Nueva York, en la que Cardi ha llegado incluso a arrojarle un zapato a Nicki.

Está claro que el éxito repentino de la rapera Cardi B supuso una amenaza para la hasta entonces reina del género musical Nicki Minaj. Y aunque quizás esa no sea la razón de su enemistad, es evidente que algo ha pasado entre ellas.

Ambas raperas acuderon la noche de ayer viernes, acompañadas por sus séquito, a la fiesta organizada por la revista Harper’s Bazaar. Solo dos días antes, Nicki había publicado en Twitter una serie de mensajes lanzando nuevas indirectas a Cardi B, por lo que esta quiso acercarse anoche a Nicki para decirle que parara de escribir mentiras sobre ella en las redes sociales.

El equipo de seguridad de Cardi B tenía órdenes de pararla en caso de que ella quisiera acercarse a Nicki. Fue en ese momento cuando la "bomba" estalló y Cardi perdió por completo el control hasta el punto de arrojarle un zapato a Nicki Minaj, supuestamente por decirle que debía “cuidar de su hija en lugar de estar de fiesta”.

Entre el revuelo, uno de sus guardaespaldas que intentaba sujetarla, acabó golpeándole en la cara y como resultado, Cardi B terminó con un gran bulto sobre la ceja. Afortunadamente, consiguieron contenerlas y que la cosa no llegara a más, pero la organización de la fiesta no dudó en expulsar a Cardi del lugar, quien tuvo que irse con un pie descalzo.

Foto: AP

Posteriormente Cardi B publicó un claro mensaje para Nicki Minaj en sus redes sociales:

He dejado pasar mucha mier...He dejado que me menosprecies, he dejado que mientas sobre mí, dejé que intentaras parar mis cosas, ¡que jodieras la forma en que como! Has amenazado a muchos artistas de la industria diciendo que si trabajaban conmigo dejarías de trabajar con ellos.

"Te he dejado contar demasiadas mierd... de mí. Me he enfrentado a ti en persona dos veces, y cada una de ellas has asumido el mea culpa. Pero cuando empiezas a hablar de mi hija, cuando das likes a comentarios sobre mí como madre, o cuando discutes sobre mi capacidad de cuidar de ella, ¡ahí sobrepasas todos los put... límites! He trabajado muy duro y he llegado muy lejos como para dejar que alguien me joda mi éxito. Las zorras dicen mucha mier... en sus raps, pero en la vida real son unas cobardes”.

Foto: AP

Hasta el momento Nicki Minaj no ha comentado nada sobre lo sucedido. Así salió de la fiesta tras la pelea con Cardi B: