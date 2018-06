Penélope Menchaca ocasiona discusión en vivo en Venga la Alegría

Penélope Menchaca en su sección llamada "Las cosas como son" en el matutino Venga la Alegría, causó una gran pelea en vivo en un debate sobre la homosexualidad, con el título "Soy gay: ¿Me aceptas o me rechazas?".

En la sección de Penélope Menchaca en Venga la Alegría estuvieron como invitados los youtubers Pepe y Teo, así como Alejandra Ley, Paola Durante y el líder del Frente Nacional de la Familia, Juan Dabdoub.

Sin embargo, todo se descontroló luego de que uno de ellos mencionó que la homosexualidad no era natural y que podría curarse.

"Las personas no nacen, la ciencia ha demostrado que no existe un gen gay. Nadie nace con una orientación sexual que no sea la heterosexual", aseguró Juan Dabdoub.

"Lo hacen ver como si realmente tuvieran una enfermedad y no es una enfermedad", dijo Paola Durante mientas que uno de ellos aseguró que puede quitar el sentimiento homosexual y transformarlo en heterosexual.

