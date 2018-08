Lucía Méndez y Laureano Brizuela pelean en plena entrevista (VIDEO)

Los cantantes Lucía Méndez y Laureano Brizuela protagonizaron una tremenda pelea durante una entrevista radiofónica, esto en la promoción de su show juntos "Grandes de los 80' s". Todo comenzó cuando se abordó el tema de los grandes artistas y sus regresos a los escenarios, saliendo a la conversación el retomo de Luis Miguel y su gran éxito.

Laureano Brizuela comenzó diciendo "el adolece de una dirección artística, hizo mal, el no escribe y no es compositor, se desvió". A lo que contestó Lucía Méndez: "El Sol demostró que llena lugares, que todo el mundo lo quiere ver, que todo el mundo lo adora haga lo que haga, meta la pata, llegue 'cuete, no cuete' es el artista más grande de habla hispana".

Ante esta declaración Laureano Brizuela manifestó no estar de acuerdo con eso, ante la mirada de Lucía Méndez fija y un poco molesta.

"Un cantante se debe a su público", por lo que interviene la también actriz y dice "haga lo que haga, los ídolos son ídolos, tú eres un cantante él, es un ídolo", dejando un entorno de incomodidad en el lugar.

Sin embargo, la pelea continúo e incluso se pudo comparar los escándalos de "Miki" con el último que protagonizó Alejando Fernández hace un días durante un vuelo.