¿Pelea entre la familia Aguilar y los herederos de Joan Sebastian?

Tras una polémica donde los herederos de Joan Sebastian supuestamente habían prohibido a la familia de Pepe Aguilar que no cantaran los temas del desaparecido cantante, decidieron lanzar un comunicado donde dejaron en claro que no hay ningún tipo de rivalidad con dicha dinastía quien supuestamente se había negado a participar en un disco en su homenaje.

Para quienes no lo saben Antonio Aguilar y Joan Sebastian fueron grandes amigos en vida, es por eso que ahora los descendientes del intérprete de Diseñame quisieron una colaboración con los Aguilar, pero al parecer no aceptaron por lo cual les fue negado que interpretaran sus canciones, tras hacerse más grande el escándalo se lanzó un comunicado donde se explica que no hay ningún pleito entre las dos familias.

"Por medio de la presente queremos aclarar que la familia Figueroa, así como la sucesión intestamentaria que nos representa a todos lo herederos, bajo ningún criterio hemos bloqueado o negado la posibilidad de que la Familia Aguilar interprete canciones de Joan Sebastian en sus espectáculos. A nosotros nos une un lazo de amistad, respeto y cariño con los Aguilar, vínculo que inició en vida de Don Antonio y nuestro padre, al que le rendimos honor hasta nuestros días".

"Dado a estrategias comerciales, es común que las compañías discográficas y las editoras musicales (administradoras de los derechos de las composiciones) restrinjan ciertos usos de las canciones, como lo son, grabar y lanzar algún tema del autor mientras se desarrolla la producción o lanzamiento de un nuevo álbum, decisión que respetamos por acuerdos legales, sin embargo, esto no significa que NO se puedan interpretar en vivo por otros artistas", dice parte del comunicado.

Hace unos días Pepe Aguilar fue cuestionado sobre esta polémica y dijo desconocer del tema, pero lo que sí es un hecho es que no participará en el tributo a Joan Sebastian, por lo que esto podría generar nueva polémica en el ambiente regional mexicano.

"Gracias por aclararlo esta buenísimo que los Aguilar las canten si quieren con esa voz tan hermosa que tienen", "Pues deberían prohibir que canten las canciones de Joan Sebastian, no cualquiera las puede cantar", escriben los internautas al ver la noticia.

