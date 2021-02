Peligra estrella de Rebelde: tiene neumonía tras contagiarse de Covid-19

México. Una estrella de lo que fue el proyecto musical y telenovela Rebelde tiene neumonía, tras contagiarse de coronavirus Covid-19, y es ella misma quien lo da a conocer a través de sus redes sociales. Afortunadamente ya se siente mejor y es en Instagram donde cuenta cómo la ha pasado en estos duros días.

Se trata del actor Mike Biaggio, quien formó parte de la telenovela Rebelde, producción de Pedro Damián que se transmitió con éxito por canal 2 entre 2004 y 2006, y relata que se siente mucho mejor después de su lucha contra el nuevo coronavirus.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ya me siento mucho mejor, muy agradecido con la vida de haber salido librado de la mejor manera. Lo importante fue haber actuado a tiempo y ayudó a que no se me afectaran mis órganos. Estoy haciendo ejercicios para mis pulmones y no me estoy forzando demasiado, sino hasta dentro de un mes", cuenta Mike en entrevista con el programa Sale el Sol.

Biaggio, quien tiene 43 años de edad, menciona que bajaron mucho sus niveles de oxigenación, por fortuna su esposa Gloria Sierra lo apoyó en todo momento, y fueron a un hospital, pero no lo recibieron porque no había lugar, comparte también. "Me siento muchisisisismo mejor en comparación con los primeros días que fueron terribles."

Leer más: Livia Brito reaparecerá como actriz en La desalmada

Mike ha participado en otras telenovelas como La Madrastra y más recientemente Te doy la vida, y agradece mucho públicamente a su esposa Gloria por haber estado con él "al pie del cañón" y dice que la adora con toda el alma.

Rebelde fue en su momento un verdadero fenómeno televisivo que conquistó a millones de adolescentes cuando estuvo en transmisiones en México, aunque luego se pudo ver en Estados Unidos y otros países del mundo. En dicha producción participaron otros actores como Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, y en ella intervinieron también Juan Ferrara, Ninel Conde y Zoraida Gómez, entre muchos más.

Miguel Ángel Olivares Biagi es el nombre completo del actor y es originario de San Luis Potosí, México, y según información en Wikipedia, está casado con la actriz Gloria Sierra desde 2008 y tienen tres hijas. En los inicios de su carrera fue integrante del grupo musical Mercurio, con quien grabó dos discos, pero prefirió dedicarse a la actuación, por lo que estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa.

La primera aparición en telenovela se dio en 1998 en El privilegio de amar, protagonizada por Adela Noriega, Helena Rojo y Andrés García, una producción de Carla Estrada en la que compartió actuación junto a otros actores como René Strickler y Cynthia Klitbo.

Foto de Instagram

Y otras historias en las que Mike ha participado son Soñadoras, Mi destino eres tú, El derecho de nacer, Corazones al límite, Las dos caras de Ana, Querida enemiga, En tierras salvajes y La taxista, por citar algunas.

Leer más: El exacadémico Paolo Botti va por alcaldía en Veracruz