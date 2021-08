¿Peligra la vida de YosStop? ¿Reclusas planean un ajuste de cuentas? La youtuber aclara los rumores

Hace unos días surgieron rumores de que la youtuber mexicana YosStop estaría en peligro, ya que algunas reclusas en el penal Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, estarían planeando una venganza en su contra por los delitos que supuestamente cometió. Según contó la tiktoker Citlalli Fernández en una entrevista para el canal de YouTube Maurg1, Yoseline "N" no es del agrado de muchas de las presas.

En la cuenta de Instagram de YosStop se publicó una carta escrita por ella, donde desmintió dichos rumores. "Muchas gracias a las personas que se preocupan por mi bienestar, las noticias que han circulado de agresiones contra mí son falsas".

La youtuber de 30 años de edad manifestó que se encuentra "en un lugar donde jamás creí estar y me ha hecho enfrentarme sobre todo a mí misma", teniendo la oportunidad de reflexionar profundamente sobre su vida, sus errores y sus aciertos. "Siempre es más difícil hacer conscientes los errores con la impotencia de no poderlos cambiar, pero con la certeza de no quererlos repetir".

Finalizó su carta mencionando que por más triste, difícil y feo que sea "mi presente, el aprendizaje continúa y encuentro la luz en esta obscuridad, los quiero mucho".

Muchos seguidores de YosStop esperan verla en libertad muy pronto. Foto: Instagram @justyoss

YosStop fue detenida el pasado 29 de junio en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México por el delito de pornografía infantil; fue llevada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla; posteriormente un juez la vinculó a proceso por lo cual, permanece en prisión preventiva.

Presuntamente Yoseline "N" publicó, difundió y almacenó el video de una agresión sexual en contra de una menor de edad identificada como Ainara "N", durante una fiesta que se realizó el 18 de mayo de 2018.

