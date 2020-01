Peligra salud de Lyn May si se somete a nuevas cirugías estéticas

El inicio de este nuevo año 2020 parece que no fue tan bueno para la vedette de ascendencia china Lyn May, pues no podrá cumplir sus propósitos de este nuevo año 2020, los cuales eran someterse a nuevas cirugías estéticas y lucir una nueva figura.

La actriz de cine mexicano aseguró que se encontraba de lo más feliz en esta nueva etapa de su vida y mencionó que quería celebrarlo con una nueva cirugía estética, con la cual cambiaría sus prótesis de seno, los cuales cumplieron 10 años el año pasado.

Sin embargo, este propósito no podrá cumplirlo, pues de acuerdo con su médico tratante, Lyn May no podrá someterse a ninguna cirugía estética debido a la condición de su piel, pues no se encuentra apta para una nueva operación.

Estas noticias reveladas por TVNotas le caen como bomba a la vedette de 68 años, pues aseguraba que quería empezar el 2020 con una nueva imagen pero por cuestiones de salud ya no le será posible, y si quisiera hacerlo, sólo podría retirarse los implantes de seno que se colocó hace diez años y removerlos para evitar complicaciones.

El médico aseguró a TVNotas que Lyn May se encuentra en un perfecto estado de salud, por lo que no debe existir ningún tipo de preocupación por ello y sólo cuando busque visitar el quirófano por fines estéticos es cuando podrían existir graves riesgos, pues su piel ya no es apta para resistir cualquier modificación en su cuerpo.

Recientemente Lyn May se ha visto envuelta en la polémica, luego de presentar a su supuesto prometido Markos D1, quien es 30 años menor que ella, sin embargo, al finalizar este año aseguró que todo el tema de la boda se trataba de una estrategia de publicidad para el joven.